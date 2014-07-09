Dünya futbol tarihi böyle maç görmedi: Almanya 7 - Brezilya 1

Dünya Kupası'nın ilk yarı final karşılaşmasında ev sahibi Brezilya ile Almanya kozlarını paylaştı.

Brezilya ile Almanya, saat 23.00'te Belo Horizente'deki Mineirao Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçı Meksikalı Marco Rodriguez yönettti.



Almanya Kroos (2), Schürrle (2), Klose, Khedira ve Müller'in attığı gollerle 7-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Brezilya'nın tek golü ise Oscar'dan geldi.

İki takımın 11'leri

Brezilya: Julio Cesar, Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Bernard, Oscar, Hulk, Fred

Almanya: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes, Khedira, Schweinsteiger, Mesut, Kroos, Müller, Klose

Maçın canlı anlatımı

İki takım sahaya çıktı.

Karşılaşma Almanya'nın vuruşu ile başladı.

1. dakikada Brezilya'nın kullandığı korner atışını Almanya savunması uzaklaştırdı.

3. dakikada Marcelo'nun ceza sahası dışından vuruşu auta çıktı.

5. dakikada 0-0 eşitlikle geçiliyor.

8. dakikada Almanya'nın ceza alanı içinde Mesut'un şutu, Kroos'tan döndü.

11. dakikada Almanya korner atışı kazandı. Kullanılan korner atışında Thomas Müller'in golüyle Almanya 1-0 öne geçti.

17. dakikada Marcelo ceza alanı içinde yerde kaldı ancak hakem pozisyona korner dedi.

21. dakikada Klose'nin zayıf vuruşu kaleci Julio Cesar'da kaldı.

22. dakikada Müller'in getirdiği top, Dante'den dışarı çıktı.

23. dakikada Klose ceza sahası içinde topla buluştu Almanya, Brezilya karşısında 2-0 öne geçti.

24. dakikada, Kroos'un attığı golle Almanya 3-0 öne geçti.

25. dakikada Kroos bir gol daha kaydetti ve Almanya, Brezilya karşısında skoru 4-0 yaptı.

30. dakikada Khedira'nın attığı golle, Almanya, Brezilya önünde skoru 5-0'a taşıdı.

32. dakikada Kroos'un ceza sahası dışından vuruşu, savunmaya çarparak kornere gitti.

İlk yarı Almanya'nın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Almanya ceza sahasında topla buluşan Oscar'ın ard arda iki şutunu kaleci Neuer kurtardı.

68. dakikada Almanya, Brezilya karşısında 6-0 öne geçti.

80. dakikada Almanya Schuerrle'nin golüyle 7-0 öne geçti.

90. dakikada Oscar, Brezilya'nın tek golünü buldu ve skor 7-1 oldu.



Karşılaşma Almanya'nın 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Almanya tarihi bir skorla finale yükseldi.











