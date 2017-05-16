Final Four'u seyircisi önünde oynayanlar bir adım önde

THY Euroleague'de 2017 sezonunun şampiyonu İstanbul'da düzenlenecek Final Four ile belli oluyor. Avrupa basketbolunun en büyük sahnesinde kendi seyircisi önünde Final Four mücadelesi veren takımların başarısı dikkat çekiyor.

İnişli çıkışlı bir grafik çizdiği normal sezonu beşinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 3-0 ile geçerek adını üst üste üçüncü kez Final Four'a yazdıran ve Türk basketbolunda bir ilk imza atan Fenerbahçe'de geri sayım sayım başladı.

2015'te Madrid ve 2016'da Berlin'de şampiyonluk için mücadele eden Obradovic'in öğrencileri, geçen sezon son topa kadar getirdiği şampiyonluk ümitlerini İstanbul'da kendi seyircisi önünde gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor.

6 takım seyircisi önünde Final Four oynadı

Eurosport'taki habere göre, Euroleague tarihine bakıldığında; kendi kentinde düzenlenen Final Four'a katılan ekiplerin yüksek oranla kupaya uzandığı görülüyor. İlk kez 1988'de Belçika'nın Gent şehrinde gerçekleştirilen Final Four formatında bugüne kadar 6 takım kendi seyircisi önünde oynadı.

Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Real Madrid şampiyonluk sevincini seyircisiyle paylaşırken, Kinder Bologna ve CSKA Moskova kupayı kaybetme hüznünü kendi salonlarında yaşayan takımlar oldular.

Obradovic kupayı Bologna'nın

yuvasında kaldırdı

2002 yılında İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Final Four'da, uzun yıllar unutulmayan bir finalin ardından dönemin en güçlü kadrosu Kinder Bologna'yı deviren Panathinaikos mutlu sona ulaşan taraftı. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Atina ekibi, Dejan Bodiroga önderliğinde kupaya uzanırken, İbrahim Kutluay da Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kendi seyircisi önünde şampiyonluk

yaşayan ilk ekip Barcelona

2003 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Final Four'da Svetislav Pesic'in çalıştırdığı Barcelona, Benetton Treviso'yu domine ettiği finali 76-65 kazanarak kendi seyircisi önünde Final Four zaferi yaşayan ilk takım oldu. Organizasyonun yıldızı ise bir önceki yıl Panathianikos'a şampiyonluğu getiren Dejan Bodiroga'dan başkası değildi...

2004 yılında yine bir ev sahibi Avrupa'nın 1 numaralı takımı olmayı başardı. İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleşen Final Four'da Maccabi Tel Aviv, Skipper Bologna'yı sahadan silerek 118-74'lük sonuçla kupayı müzesine götürdü. Pini Gherson'un çalıştırdığı İsrail temsilcisinde ''EuroJordan'' lakaplı Anthony Parker finale damga vuran isim olmuş ve Sarunas Jasikevicius ile birlikte basketbol resitali vererek Euroleague tarihinin en dominant finallerinden birini seyircilere izletmişti.

2005 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Final Four'da ise son şampiyon Maccabi Tel Aviv unvanını korumayı başardı. Sarunas Jasikevicius'un yıldızlaştığı bir başka finalde TAU Ceramica'yı 90-78 yenen İsrail ekibi üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi CSKA Moskova ise yarı finalde TAU Ceramica'ya elendi ve seyircisine final heyecanı yaşatamadan Final Four serüvenin noktaladı.

2007 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Final Four'da Zeljko Obradovic yönetimindeki Panathinaikos, OAKA'da kendi seyircisi önünde kupayı kaldırmayı başardı. Euroleague tarihinin en zevkli finalleri arasına giren maçta Ettore Messina'nın çalıştırdığı CSKA Moskova'yı 93-91 mağlup eden Yeşiller, 4 sezonluk aranın ardından zirveye çıktı.

Kendi seyircisi önünde Final Four oynayan son takım Real Madrid oldu. 2015 yılında Fenerbahçe'nin de yer aldığı Final Four'un yarı finalinde Sarı Lacivertlileri 96-87 ile geçen Pablo Laso'nun öğrencileri, finalde de Olympiakos karşısında üstün bir oyun sergiledi ve 78-59'luk skorla kupayı Madrid'de kaldırdı.