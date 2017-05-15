Euroleague Kupası İstanbul’da

2017 Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi kupa, İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli Barcelona- İstanbul uçağıyla getirilen kupa, Atatürk Havalimanı apronunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile beraberindekiler tarafından törenle karşılandı.

Euroleague Basketball Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu'nun eşlik ettiği kupayla Bertomeu ve Aycı gazetecilere poz verdi.

"En keyif aldığımız sponsorluklarımızdan biri"

Türk Hava Yolları olarak bu sürecin içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirten Aycı, "Euroleague Basketball ile olan iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Dünyanın en çok takip edilen ve en önemli basketbol etkinliklerinden biri olan Turkish Airlines Euroleague, şüphesiz en keyif aldığımız sponsorluklarımızdan biri." dedi.

Aycı, "Euroleague yönetimi ile beraber, tüm basketbolseverlere beklentilerinin çok ötesine geçecek bir spor deneyimi yaşatacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

Euroleague Basketball Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Bertomeu ise "Geçmişte, basketbol seyri açısından izleyiciye en iyi deneyimlerden birini yaşatan ve her zaman için mükemmel bir seçim olan İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’na geri dönüyoruz. Son derece çekişmeli bir seri olacak." diye konuştu.

Final maçı Pazar günü oynanacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 - 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonu, 19 Mayıs Cuma 17.30'da CSKA Moskova ve Olympiakos arasında oynanacak maç ile başlayacak. Yarı final serisi aynı gün, Fenerbahçe ve Real Madrid arasında saat 20.30’da gerçekleşecek müsabaka ile son bulacak. Turkish Airlines Euroleague 2017’nin şampiyonu ise Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.