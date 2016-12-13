Final Four biletleri çıkar çıkmaz tükendi!

İstanbul'da düzenlenecek THY Euroleague Final Four'u için satışa çıkan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği açıklandı.



Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 18-21 Mayıs 2017'de İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Dörtlü Final maçları için bugün TSİ 14.00'te genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.

Dörtlü Final'e kalacak takımların belirlenmesinin ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için 800'er kişilik bilet ayrıldı.

Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak, basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.