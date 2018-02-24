FINA Coaches Clinic, antrenörlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor

TYF Başkanı Yalçın \'\'Daha başarılı olacağınıza inancım sonsuz ve tamdır\'\'

\'\'En önde ve en çok emek harcayanlar olduğunuzu bilmekte ve görmekteyim\'\'

\'\'Yüzme kütüphanesi şekillenmeye başladı\'\'

TYF Teknik Koordinatörü Şahin \'\'FINA\'nın şu ana kadar yapmış olduğu en kalabalık antrenör semineri\'\'

MUSTAFA AKIN İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde ve Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) destekleriyle düzenlenen FINA Coaches Clinic, devam ediyor. İstanbul\'da bir otelde düzenlenen programa TYF Başkanı Erkan Yalçın, FINA Asbaşkanı Dale Neuburger, FINA Eğitmeni Chris Martin\'in yanı sıra 500 antrenör katılarak eğitim alıyor.

Yarın sona erecek olan eğitim programına yüksek katılım gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren TYF Başkanı Erkan Yalçın, \'\' Türk yüzmesini geliştirmek için özveri ile çalıştığımız bilmenizi istiyorum. Antrenörlerin ve kulüplerin çalışmalarını da yakında takip ediyorum. Daha başarılı olacağınıza inancım sonsuz ve tamdır. Sizlerin daha başarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan en ufak bir şüpheniz olmasın\'\' dedi.

\'\'EN ÖNDE VE EN ÇOK EMEK HARCAYANLAR OLDUĞUNUZU BİLMEKTE VE GÖRMEKTEYİM\'\'

Suriye\'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Mehmetçiklere selamlarını ileten Başkan Erkan Yalçın, \'\'Antrenör kardeşlerim sizlerin bu değerli gayenizde en önde ve en çok emek harcayanlar olduğunuzu bilmekte ve görmekteyim. Bu değerli clinic vesilesi ile yüzmenin geleceğini inşa etmeye ve başarılar kazanacak yüzücüler yetiştirecek olan sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum; 2020 olimpiyatları koordinasyon ekibimiz ile yaptığımız toplantılar sonucu kriterler zinciri hazırlamış bulunuyoruz. Milli takım imkanlarından yararlanacaklar. 3 gruba ayrılmış ve her bölüm için ayrı ayrı imkanlar tanımlanmıştır. Bu imkanlar arasında kamp, yarış, antrenman esnasında kullanılası gereken spesifik ihtiyaçlar federasyonumuz tarafından karşılanmış ve karşılanmaya da devam edecektir\'\' diye konuştu.

\'\'YÜZME KÜTÜPHANESİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI\'\'

Altyapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Yalçın, şu ifadeleri kullandı \'\'Performans takip sistemini bakanlığımız ile hayata geçirmeye başladık ve devam ettiriyoruz. Eğitim ve hakem kurslarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Üsküp ve Selanik yarışlarımız tabanı geniş tutmak ve devamlılığı sağlamak adına hayata geçirilmiştir. Yüzme kütüphanemiz çok hacimli bir iş olmasına rağmen eğitim kurulunun çalışmaları ile şekillenmeye başladı ve yakın zamanda faaliyete geçecek.\'\'

TYF TEKNİK KOORDİNATÖRÜ ŞAHİN \'\'FINA\'NIN ŞU ANA KADAR YAPMIŞ OLDUĞU EN KALABALIK ANTRENÖR SEMİNERİ\'\'

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Teknik Koordinatörü Yasin Şahin, \'\'Çok genç antrenör potansiyelimiz var. Öncelikle bu, federasyon başkanımız Erkan Yalçın, yönetim kurulumuz ve FINA\'yı çok mutlu etti. Genç antrenör nüfusunun olması yeni atılımlar yapmak noktasında da bazı ipuçları veriyor. FINA ile yapmış olduğumuz toplantılarda çok heyecanlandılar bizim gibi. FINA açısından ilginç bir şekilde şunu da getirdi; şu ana kadar yapmış oldukları en kalabalık antrenör semineri. Konuşmacımız Chris de aynı şekilde duygularını dile getirdi. Avrupa\'da bunu görmekten de çok mutlu olduğunu söyledi\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Erkan Yalçın\'ın açıklamaları

-Yasin Şahin\'in açıklamaları

-Eğitimden görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)