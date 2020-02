!f'in kurucu direktörleri görevlerinden alındı: Üzgün olsak da, !f'le gurur duyuyoruz

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin kurucu direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut, Mars Entertainment Group'un yeni yönetiminin kararı ile görevlerinden alındı.

Ciliv ve Turgut, !f dostları için e-posta yoluyla gönderdikleri mesajda, üzgün ancak !f'le gurur duyduklarını belirterek, "Üzgün olduklarını ancak !f'le gurur duyduklarını belirten ikili, veda mesajında, "Üzgün olsak da, !f’le gurur duyuyoruz. Küçük başladı, ve çok güzel yol yaptı. İstiklal’de tek sinemadan Türkiye’nin üç büyük kentinde bir çok salona; !f2 ile Anadolu’da elliden fazla noktada eş zamanlı film gösterimlerine; iki ilham dolu uluslararası yarışmaya, Sundance ile birlikte yaptığımız Senaryo Lab’ine, !f Doc Lab, !f Music ve tabii Yeni Film Fonu’na kadar büyüdük; binlerce sinemacıyla ve yüzbinlerce izleyiciyle birbirimize dokunabildik" ifadeleri kaydedildi.

Serra Ciliv ve Pelin Turgut'un !f dostlarına vedası şöyle:

Sevgili !f dostu,



Eğer bu mesajı okuyorsanız, !f istanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kurucuları ve direktörleri olarak geçirdiğimiz son 17 yıl içinde yollarımız kesişmiş; fikirlerinizle, işbirliğinizle ve tabii dostluğunuzla !f’in !f olmasına büyük destek vermişsiniz demektir. Bu hem bir veda mektubu, hem de kocaman bir teşekkür.



!f markasının yasal hak sahibi CGV Mars Entertainment Group’un yeni yönetiminin kararı ile !f direktörlüğümüz sona ermiştir.



Üzgün olsak da, !f’le gurur duyuyoruz. Küçük başladı, ve çok güzel yol yaptı. İstiklal’de tek sinemadan Türkiye’nin üç büyük kentinde bir çok salona; !f2 ile Anadolu’da elliden fazla noktada eş zamanlı film gösterimlerine; iki ilham dolu uluslararası yarışmaya, Sundance ile birlikte yaptığımız Senaryo Lab’ine, !f Doc Lab, !f Music ve tabii Yeni Film Fonu’na kadar büyüdük; binlerce sinemacıyla ve yüzbinlerce izleyiciyle birbirimize dokunabildik.



!f güçlü bir anlam dünyası yarattı. Her yıl onu yeniden sinema ile eylemliliği birbirinden ayırmayan bir platform olarak yaratmak istedik; yeni şeyler deneyen ve tüm renkleri kapsayan filmlerde buluştuk.



Dünyanın her yerinden yönetmen, yazar, oyuncu ve yapımcılar ağırladık; Türkiye’nin genç sinemacılarını destekledik ve izleyicilerle buluşturduk; ülkeler arası fikirlerin, filmlerin ve yeni ortaklıkların yola çıktığı bir başlangıç noktası olduk. Her yıl heyecanlı bir çalışma döneminden sonra karşılarına çıktığımız 80 bini aşkın izleyici hep en güzel armağan oldu bize; programlamamızın değerini en iyi ’!f’lik film’ tabirini ortaya atan izleyicilerimiz bildiler. Bizlerle birlikte bir kuşak !f’çi büyüdü, aralarından çok sevdiğimiz sinemacılar çıktı.



Geriye baktığımızda sadece güzellik görüyoruz. Yirmilerinde, film festivallerinin nasıl yapıldığını pek de bilmeyen iki genç kadın olarak çıktığımız yolda desteğiniz, yaratıcılığınız ve filmleriniz sayesinde !f Türkiye’nin en çok sevilen festivallerinden biri; karanlığın derinliğiyle sık yüzleştiğimiz bu coğrafyada kalbi genç atan umudun evi oldu.



Elbette en derin arzumuz, bundan sonra da !f’in hassas ve cesur kalbine gereken özenin gösterilmesi ve !f’in bağımsız ruhunu koruyarak hayatta kalabilmesi.



Bizim için yeni yollara çıkma zamanı. Başka şekillerde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yeni dil arayışlarına; içinde birlikte üretebileceğimiz güvenli alanlara ve uzak mesafeleri buluşma noktalarına çevirebilecek fikirlere inancımız hala tam.



En samimi teşekkürlerimizle,



Serra & Pelin