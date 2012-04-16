Filyos'taki facianın 10. gününde 9 kişi hâlâ kayıp!

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ndeki köprü faciasının 10’uncu gününde, Filyos Çayı’na düşerek kaybolan 15 kişiden 9’una hala ulaşılamadı. Çaydaki yoğun akıntı, balık adamların dalış yaparak arama yapmasını engellerken, 200 kişilik ekip sazlık ve balçık alanları karış karış tarıyor. Kayıp yakınları, olay bölgesindeki çalışmaları günün ilk ışıklarından akşam olana kadar çaresiz gözlerle izlerken, ilk günkü acıyı her seferinde adeta yeniden yaşıyorlar.

Geçen 6 Nisan’da çöken Çaycuma Köprüsü’nün 48 metrelik bölümüyle alttan geçen Filyos Çayı’na düşerek kaybolan 15 kişiden, şimdiye kadar 6’sının cesedine ulaşıldı. 3 kişinin cesedi, Filyos Çayı’nın sazlık alanlarında bulunurken, diğer 3 ceset, facianın 6’ncı gününde çayda bulunan minibüsten çıkarıldı. Olayın üzerinden 10 gün geçerken, aralarında Çaycuma Belediye Başkanı Ak Parti’li Mithat Gülşen’in babası Kemal ve yeğeni Sezgin Gülşen’in de bulunduğu 9 kişiye ise hala ulaşılamadı.

Kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Aramalar, cesetlerin bulunduğu Sazköy ve Düzköy mevkilerinde yoğunlaştı. AFAD, Deniz Polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin bir bölümü botlarla çayda tarama yaparken, bir bölümü de çayın kenarlarındaki sığ bölümlerde suyun içine girerek arama yapıyor. Çaydaki yoğun akıntı ve görüş uzaklığının sıfır olması ise dalışı engelliyor. Görevliler, dalış yapıldığında suyun kendilerini 10- 15 metre sürüklediğini, bunun da tehlikeli olduğunu, ayrıca görüşün de sıfır olduğunu söyledi.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlükleri’ne bağlı ekipler de polis ve jandarmanın oluşturduğu arama ekipleriyle birlikte yine çayın kenarlarında, sazlık ve balçık alanları karış karış tarıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çayın Karadeniz’e dökülen bölümünde arama yaparken, helikopter de havadan çalışmasını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı. Köprü altındaki beton blokların kaldırılmasının ardından burada yapılan aramada da kayıplara rastlanılmadı ve bu bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.

Köprünün yanındaki Kızılay çadırında beklemeye devam eden kayıp yakınlarına çalışmalar hakkında bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, Mahalle Afet Gönüllüler Acil Müdahale ile Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin Çaycuma’dan ayrıldığını, onların yerine çevre illerden yeni ekiplerin aramalara katılacağını söyledi. Yaklaşık 200 kişilik ekiple aramaları sürdürdüklerini belirten Güngör, arama kurtarma ekibi sayısını bu seviyede tutmaya çalışacaklarını kaydetti.