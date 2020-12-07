Filyos Vadi Projesi’nde ihale bedeli Kolin İnşaat'a devirde dörde katlandı, endüstri bölgesi 6 günlük şirkete verildi

Kamoyuna “İkinci Abdülhamit’in rüya projesi” olarak duyurulan Filyos Vadi Projesi’yle ilgili CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın ısrarlı soruları sonucu yeni detaylar ortaya çıktı. Limanın ihale bedelinin devirde dörde katlandığı ve endüstri bölge işletmesinin, tek bakan imzasıyla mazisi altı günlük şirkete verildiği öğrenildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos’ta 1990 hektarlık bir alan 1994’te Serbest Bölge ilan edildi. Alan kamulaştırmaları, 1998-99 yılları arasında yapıldı. AKP iktidarının ancak 2014’te başlattığı Filyos Vadisi Projesi’nin entegre üç ayağı var ve üç bakanlığın yetki alanına giriyor: Endüstri Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Liman yapılanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, enerji ile lojistik üs oluşumu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Filyos Vadi Limanı inşaatı için açtığı ihale, 19 Mart 2014’te ihaleye katılan 15 kuruluş arasından, Bayburt Şirketler Grubu’na ait Şenbay Madencilik AŞ ve Özgün Yapı AŞ ortaklığına veriliyor. Bakan Turhan, liman ihale bedelinin 537 milyon 888 bin TL olduğunu ve bedelin yüzde 67’sinin ödendiğini belirtiyor. İki yıl sonra Filyos liman ihalesini kazanan Bayburt grubu, inşaatı Kolin İnşaat AŞ’ye devrediyor. Ünal Demirtaş, konuya ilişkin bir soru önergesi veriyor. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ekim 2020 tarih ve imzalı cevabında, bu kez "liman inşaat bedeli 1 milyar 889 bin 988 TL’dir ve ödeneğin yüzde 92’si kullanılmıştır" diyor.

Filyos Vadisi Projesi’nin liman inşaatı bedeli, eski bakandan yeni bakana ve yüklenici firmanın Bayburt’tan Kolin’e devir teslimi sırasında böylece dörde katlanmış oluyor.

Filyos Endüstri Bölgesi için 6 günlük şirkete ihalesiz imza

2019 ortalarında, projenin en önemli ayağı olan Endüstri Bölgesi yönetim ve işletmesinin, ihale açılmadan, aynı zamanda Varlık Fonu yöneticisi olan Fuat Tosyalı’ya ait Tosyalı Holding’e verildiği ortaya çıkıyor. Ünal Demirtaş, TBMM’de 16 Kasım 2020’de yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe müzakereleri sırasında bakanlığa konuyla ilgili bir soru önergesi daha veriyor. Önergeye aldığı cevapta, “Tek başvuru sahibi olan Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, 17 Haziran 2019’da 69998 sayılı Bakan (Mustafa Varank) oluru ile Filyos Endüstri Bölgesi’nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirketi olarak atanmıştır” yazıyor.

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