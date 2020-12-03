Filyos Endüstri Bölgesi için 2 milyar liralık ihalesiz imza

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde, 1900 hektarlık alan üzerine kurulacak ve 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılması planlanan Filyos endüstri bölgesinin yönetimi ve işletmesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzasıyla Tosyalı Holding'e verildiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başka talipli çıkmadığı için işi Tosyalı Holding'in şirketine verdiğini savundu.

Bakan’a yalanlama

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, “Karabük Demir Çelik Fabrikası bu işe talipti. Kamuoyuna duyurulsaydı, başka talipliler de çıkardı. Milli projenin milletten gizlenerek 6 gün önce kurulmuş bir şirkete verilmesi kabul edilemez” dedi.

Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğalgazın lojistik üssü olacak Filyos limanının yönetiminin de Tosyalı Holdinge verileceği iddia ediliyor.