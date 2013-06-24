Filyos Çayı'nda bir ceset daha bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl 6 Nisan'da köprünün çökmesiyle akıntıya kapılan 15 kişiden 5'inin hala bulunamadığı Filyos Çayı'nda, 1 ceset bulundu.

Çay yatağından kum-çakıl alan bir iş makinesinin kepçesine takılan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Ceset, saat 16.00 sıralarında, çöken Çaycuma Köprüsü'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Saltukova Beldesi Düz Mahallesi mevkiinde bulundu.

Filyos Çayı yatağından kum ve çakıl alan bir firmaya ait iş makinesinin operatörü, kepçeye takılan cesedi görünce jandarmaya haber verdi.

Jandarma çevrede önlem alırken, Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.

Köprü faciasındaki kayıplar arasında yeğeni üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Sezgin Gülşen de bulunan Çaycuma Belediye Başkanı AK Parti'li Mithat Gülşen de cesedin bulunduğu yere gelerek bilgi aldı.

Ceset, incelemenin ardından AFAD ve jandarma ekipleri tarafından cenaze aracına konularak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanınmayacak halde olan ve çürüdüğü için cinsiyeti de belirlenemeyen cesedin, kimliğinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

İlçenin girişinde bulunan Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle içinde 11 kişi bulunan minibüs ve yürüyerek köprüden geçen 4 kişi alttaki Filyos Çayı'na düşmüştü.

Kayıp 15 kişiden 10'unun cesedi bulunurken, Başkan Gülşen'in yeğeni Sezgin Gülşen ile ev kadını 49 yaşındaki Kadın Saraç, emekli madenci 57 yaşındaki Aziz Gülşen, 66 yaşındaki Tahir Özkara ve 59 yaşındaki Necati Azaklıoğlu'na ise hala ulaşılamamıştı.