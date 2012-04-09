15 kişiyi yutan köprünün bir bölümü daha çöktü

Çaycuma'da Saat 13:30 sıralarında Filyos Çayı üzerinde bulunan eski köprünün 20-30 metrelik bir bölümü daha çöktü

Çaycuma'da üzerindeki köprünün bir bölümü çöken Filyos Çayı yatağında dolgu ve yaya ekiplerce kayıp kişileri arama çalışması sürdürülüyor. Kaybolan 14 kişinin arama çalışmalarına deniz polisi de destek veriyor. Zonguldak'taki arama çalışmaları devam ederken, bir köprü yıkım haberi daha geldi. Kızılırmak'ın kollarından Gökırmak'ın debisinin yükselmesi sonucu Kastamonu Taşköprü'de yayaların kullandığı bir köprü ayağı ile istinat duvarını yıktı. Saat 13:30 sıralarında ise Filyos Çayı üzerinde bulunan eski köprünün 20-30 metrelik bir bölümü daha çöktü. Vatandaşlar eski ve yeni köprü çevresinden uzaklaştırıldı, can kaybı yaşanmadı.

Kayıp yakınları da çalışmalara katılıyor

Köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu çaya düşen blokların kaldırılması amacıyla debisi yüksek olan suda iş makineleriyle kum ve kaya parçalarıyla dolgu yapılıyor. Çeşitli kurumların desteğiyle 110 kişilik ekip de, yaklaşık 25 kilometrelik alanda tarama çalışmaları yapıyor. Bazı kayıp yakınları da çalışmalara katılıyor.

Dalış yapılıyor

Samsun, Sinop ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 dalgıç suya giderek, 2 dalgıç da zodyak botla sopalar kullanarak kayıp kişileri bulmaya çalışıyor. Görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamayan dalgıçlar, akıntıyla birlikte suda ilerliyor.

Zonguldak'ta görevli dalgıç polis Ataman Şekerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir görgü tanığının olaydan sonra köprünün yaklaşık 250 metre ilerisindeki bölgede minibüsü sürüklenirken gördüğünü belirttiğini, bu doğrultuda arama çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

'Minibüs çukurlara girmiş olabilir'

Suyun debisinin yüksek olmasına karşın bot ve suya girerek arama çalışmasını sürdüreceklerini anlatan Şekerci, şunları kaydetti:

“14 kişilik ekiple kayıpları arıyoruz. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda tarama yaptık. Suda görüş mesafesi olmadığından dalamıyoruz. Çay yatağında 10 metreyi bulan çukurlar var. Minibüs buralara girmiş de olabilir.” İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör de çay yatağındaki dolgunun akşam saatlerine kadar bitirilmesinin amaçlandığını belirterek, “Çay suları yapılan dolgunun bir kısmını geri alıyor. Suyun durgunlaştığı yerlerdeki taramalara ağırlık veriyoruz. Yağmur yağsa da arama çalışmaları devam edecek” dedi.

Köprü ayakları incelendi

Bu arada, bir bölümü yıkılan köprünün yanındaki yeni köprünün ayaklarında incelemede bulunuldu. Köprünün ayakları itfaiye tarafından yıkandıktan sonra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden bir kişi halatla sarkarak, ayakların deforme olup olmadığını kontrol etti. Köprünün ayaklarında herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.