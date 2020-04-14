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Koronavirüs
BBC Türkçe

Filyasyon nedir, koronavirüsle mücadele için Türkiye'de nasıl uygulandı?

Filyasyon, bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek anlamına geliyor. Türkiye, koronavirüsün yayılımını kontrol altına almak için bu yöntemi uyguladığını açıkladı.

14 Nisan 2020 20:23

Filyasyon, bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek anlamına geliyor. Türkiye, koronavirüsün yayılımını kontrol altına almak için bu yöntemi uyguladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele konsunda "nokta atış" uygulama yaptığını ve bulaşma ihtimali olan kişilerin hedef alındığını söyledi.

Koca, Türkiye'de filyasyon yönteminin uygulandığını ve vaka artış hızının azaltılmasında bu yöntemin önemli rol oynadığını belirtti.

Koca bugün düzenlediği basın toplantısında, "Filyasyon, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili bulaş zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artış hızını kontrol altına almayı bu yöntemle yaptık. Bizim gibi uygulayan başka bir ülke olmadı" dedi.

Koca'nın verdiği bilgiye göre, pozitif çıkan kişilerin temasta olduğu 261 bin 969 kişi tespit edildi, bu kişilerin yüzde 95,8'ine ulaşıldı ve takipleri yapıldı.

Koca, Türkiye'de filyasyon ekibinin ortalama üç kişiden oluştuğunu ve aile hekimlerinin önemli bir rol oynadığını da aktardı.

Koronavirüs
BBC
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