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Filyasyon hekimleri iş göremezlik raporu yazabilecek

05 Ekim 2020 13:22

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan kişilerin iş yerlerine vermek için ihtiyacı olan raporların filyasyon ekibi hekimlerince verilebileceğini duyurdu.

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İSTAHEDfilyasyon ekipleriiş göremezik raporu
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