Filyasyon ekiplerinden "VIP hastalar" tepkisi: Bu ülkede kaç tane bakan yardımcısı var?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir ay önce günde 260 kişiye giden filyasyon ekipleri, şu an 2 bin 400 kişiye gidiyor. Ekip çalışanları, "VIP hastalardan bıktık. Yüzde 99,9 filyasyon oranı gerçekçi değil” diyor.

Sağlık Bakanlığı, her akşam yayımladığı vaka sayıları paylaşımında filyasyon oranını yüzde 99,9 olarak açıklıyor. Filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bu oranın gerçeği yansıtmasının mümkün olmadığını, artan vaka sayıları nedeniyle temaslılara ve hastalara yetişemediklerini söylüyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlıkçı, “Sağlık Bakanlığı’nın tablosunda yer alan filyasyon oranının bu vaka sayıları ve bu ekip sayılarıyla gerçekleşmesi mümkün değil” dedi. Daha önce 21.00’e kadar olan mesai saatlerinin uzatıldığını, artık 23.00’e kadar çalıştıklarını anlatan sağlık emekçisi, VIP hasta uygulamasından da yakınıyor: “Bizleri yine ‘şu hastaya öncelikli gidilsin, bu VIP hastaya hemen gidin’ diye arıyorlar. Defalarca gündem olmasına rağmen VIP hasta uygulamasından vazgeçmiyorlar. Hatta bazı bölgelerde VIP hastalar için özel filyasyon ekiplerinin kurulduğu söyleniyor.”

"Bu ülkede kaç tane bakan yardımcısı var?"

Çankaya ilçesinde bir başka filyasyon ekibinde görev yapan sağlık emekçisi ise “Çankaya’da 14 Mart’ta 260 temaslı ve Covid-19 hastasına gidilirken 14 Nisan’da bu oranın yaklaşık dokuz kat artarak 2 bin 400’leri geçtiğini” söylüyor. Sürekli ‘VIP hasta’ adı altında bakan yardımcılarına ve eski bakan yardımcılarına yönlendirildiklerini belirten sağlıkçı, “Bu ülkede kaç tane bakan yardımcısı var? Ankara'daki filyasyon ekipleri olarak bakan yardımcılığının bol bulunan bir unvan ve koltuk olduğuna karar verdik. VIP hastalar arasında bakan ve milletvekili danışmanları da çok fazla. Bizlere Whatsapp'tan ‘Şu bakan yardımcısıymış, acil gidilsin’ deniyor. Ayrıcalık yapılsın istiyorlar” ifadelerini kullanıyor.

"Temaslılar bariz belirti gösterirse test yapmadan hemen ilaç veriyoruz"

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir başka sağlıkçı ise, artan vaka sayıları nedeniyle hastalara yetişemediklerini vurguluyor: “Hem hastalara hem temaslılara yetişemiyoruz. Temaslılar bariz belirti gösterirse test yapmadan hemen ilaç veriyoruz. Öncelikli olarak pozitif vakalara gidiyoruz ve çok fazla vaka olduğu için temaslılara yetişemiyoruz. Bazı temaslılara ancak bir gün sonra gidebiliyoruz. Mart başında ben günde toplam 20 kişiye gidiyorsam şu anda 120 kişiye gidiyorum. Vakalar hızla ve korkunç bir şekilde artmaya devam ediyor.”

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir başka sağlıkçı da ocak ve şubat ayında günde 10-15 eve giderken şimdi ortalama 60 eve gittiklerini belirtiyor. Kötü çalışma koşullarına dikkat çeken sağlık emekçisi şunları söylüyor:

“Önceden daha çok mola verirken şimdi günde bir defa mola verebiliyoruz. Sahaya çıktığımızda 5 saat geri dönmüyoruz. 4-5 saatte boyunca yemek, ihtiyaç molası veremiyoruz. Filyasyon ekiplerine yemek dahi verilmiyor. Kendi cebimizden para ödeyerek yemek yiyebiliyoruz.”