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Filtreye ilk onlar takıldı!

'Güvenli İnternet' döneminin ilk gününde iç giyim ve prezervatif yasağı ile geldi.

23 Kasım 2011 02:00


T24 - Kamuoyunda "internette filtre" dönemi olarak adlandırılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 'küçükleri internetteki zararlı içerikten koruma' gerekçesiyle hazırlanan "Güvenli İnternet" döneminin ilk gününde iç giyim ve prezervatif yasağı ile geldi.



Filtreye ilk onlar takıldı


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, BTK'nın "Güvenli İnternet" hizmetinde yer alan iki profilden biri olan "Aile Profili"ni seçenler, dünden itibaren bazı iç giyim ve prezervatif markalarının resmi internet sitelerine erişemedi. Müstehcenlik kriteri gerekçesiyle erişilemeyen bu sitelerin başında ise Durex ve Fiesta Condom ile Victoria's Secret ve Calvin Klein'ın iç giyim markası yer aldı. Kumar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik, şiddet, terör, dolandırıcılık, zararlı yazılım gibi kategorilerdeki sitelerin engellendiği Aile Profili'nde bu sitelere erişimin olmaması kullanıcıların sosyal ağlar üzerinden de tepkisine neden oldu.



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