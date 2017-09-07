T24 LogoT24 Logo
Gündem

Filo eski komutanı Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi (2)

SANIK AVUKATININ 'İŞKENCE' SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Avukat Hande Berktin'in sözleri salonda tansiyonu yükseltti

07 Eylül 2017 18:33

SANIK AVUKATININ \'İŞKENCE\' SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Avukat Hande Berktin\'in sözleri salonda tansiyonu yükseltti. 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesinde görülen davada, sanık Hakan Karakuş\'a soru sormak için söz alan bir kısım sanık kursiyer teğmen avukatı Berktin, soru sormadan önce bir açıklama yapmak istediğini belirtti. Avukat Berktin, \"15 Temmuz gecesi korkunç bir darbe girişimi yaşadık. Şehit ve gazilerimiz oldu. Ama siz hangi suçu işlerseniz işleyin, bu işkenceyi haklı göstermez. Bu yüzden ben sizden onurlu Türk halkı adına özür diliyorum\" dedi. 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN AVUKATA TEPKİ
Berktin\'in bu sözlerine, müşteki avukatlarıyla şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden tepki sesleri yükseldi. Avukat Berktin ise sözlerine devam ederek, \"Vicdani olarak işkenceye karşı biri olarak bunları söylemek zorundayım. Biz bebek katillerine bile bebekler gibi bakıyoruz. Bu benim kanaatim, sanık ne suç işlemiş olursa olsun işkenceyi mazur göstermez\" diye konuştu. 
Sanıkların bir bölümü, bu sözleri alkışlarken, duruşma salonunda yükselen tansiyon Mahkeme Başkanı Selfet Giray\'ın araya girmesiyle normale döndü.

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANIK AVUKATININSÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ DarbeAkıncıAvukat Hande BerktinAğır Ceza Mahkemesi Sincan Cezaevi YerleşkesindeHakan KarakuşBerktinAvukat BerktinTemmuzAmaBuTürkYAKINLARI VE GAZİLERDEN AVUKATA TEPKİ Berktin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24