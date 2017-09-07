Filo eski komutanı Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi (2)

SANIK AVUKATININ \'İŞKENCE\' SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Avukat Hande Berktin\'in sözleri salonda tansiyonu yükseltti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesinde görülen davada, sanık Hakan Karakuş\'a soru sormak için söz alan bir kısım sanık kursiyer teğmen avukatı Berktin, soru sormadan önce bir açıklama yapmak istediğini belirtti. Avukat Berktin, \"15 Temmuz gecesi korkunç bir darbe girişimi yaşadık. Şehit ve gazilerimiz oldu. Ama siz hangi suçu işlerseniz işleyin, bu işkenceyi haklı göstermez. Bu yüzden ben sizden onurlu Türk halkı adına özür diliyorum\" dedi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN AVUKATA TEPKİ

Berktin\'in bu sözlerine, müşteki avukatlarıyla şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden tepki sesleri yükseldi. Avukat Berktin ise sözlerine devam ederek, \"Vicdani olarak işkenceye karşı biri olarak bunları söylemek zorundayım. Biz bebek katillerine bile bebekler gibi bakıyoruz. Bu benim kanaatim, sanık ne suç işlemiş olursa olsun işkenceyi mazur göstermez\" diye konuştu.

Sanıkların bir bölümü, bu sözleri alkışlarken, duruşma salonunda yükselen tansiyon Mahkeme Başkanı Selfet Giray\'ın araya girmesiyle normale döndü.

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)