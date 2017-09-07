Filo eski komutanı Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, sanıklardan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk\'ün pilot damadı eski Yarbay Hakan Karakuş\'un çapraz sorgusu yapıldı. Darbe girişimi gecesi Ankara\'ya bomba yağdıran uçakları kuleden yönlendirdiği iddia edilen Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görüler dava, dün savunması tamamlanan sanık Hakan Karakuş\'un çapraz sorgusuyla devam etti. Kuleden, 15 Temmuz gecesi, Ankara\'da uçan uçaklarla darbeciler arasında irtibatı sağladığı ve aldığı emir doğrultusunda uçakları yönlendirdiği iddia edilen sanık Karakuş\'a iddianameye giren konuşmaları okundu. İşte sanık Karakuş\'un, sanıklardan Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin\'le yaptığı konuşma:

\"AHMET ÖZÇETİN: efendim

HAKAN KARAKUŞ: ee 2 tane helikopter geliyor kule karşısına inecek komutanım

AHMET ÖZÇETİN: tamam okey içindekileri yuvaya gidecek onlar

HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım

AHMET ÖZÇETİN: yuva 4 e

HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım

AHMET ÖZÇETİN: hadi görüşürüz

Sanık Karakuş\'un, diğer sanıklardan Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim\'le yaptığı konuşma ise şöyle:

HAKAN KARAKUŞ: evet

HAKAN EVRİM: hakan

HAKAN KARAKUŞ: buyrun

HAKAN EVRİM: napıyosun sen orda

HAKAN KARAKUŞ: ıııı hareket komutanı buraya gelmemi söyledi

HAKAN EVRİM: tamam hakan ııı uçak varmı havada ankara üzerinde devamlı uçak olacak

HAKAN KARAKUŞ: var komutanım

HAKAN EVRİM: tamam ııı şey süratli şey geçsin

HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım

HAKAN EVRİM: tacize devam

HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım

HAKAN EVRİM: peyder pey kaldır

HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım

HAKAN EVRİM: hadi

HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım

SANIK KARAKUŞ: KONUŞMALAR BANA AİT DEĞİL

Konuşmaları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hakan Karakuş\'a \"Bu konuşmalar size mi ait?\" diye sordu. Karakuş, konuşmaları kendisinin yapmadığını iddia ederek, \"Benim adımı kullanmış olabilirler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış\" dedi.

KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ, ZAMANI KABUL ETMEDİ

Mahkeme Başkanı Giray, daha sonra sanık Karakuş\'a, Akıncı Üssü\'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izletti. 141. Filo\'daki görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Karakuş, 15 Temmuz günü saat 16.07\'de 143. Filo\'daki görüntüsüyle ilgili \"Bu saatte 143. Filo\'ya gitmediğim için bu kişi \'Ben değilim\' diyeceğim. Ancak görüntüler 14 Temmuz\'a aitse bu kişi benim. Çünkü ben 15 Temmuz günü 143. Filo\'ya gitmedim\" dedi. Sanık Karakuş, Mahkeme Başkanı Giray\'ın \"Emin misiniz?\" sorusuna ise \"Evet eminim\" diye yanıt verdi.

\'YORUM SORUSU\' TARTIŞMASI

Sanık Karakuş, \"Bu darbeyi kim yaptı?\" sorusuna \"Bu soru, yorum sorusu\" diye karşılık verdi; ancak müşteki avukatları, sanığa darbe girişimi gecesi uçakların kalktığı 141. Filo\'nun komutanı olarak olayların içinde olması nedeniyle bu soruya cevap verebileceğini söyledi. Sanık Karakuş ise kendisinin de darbenin mağduru olduğunu ve 15 Temmuz günü yaşananların bir darbe olduğunu çok geç öğrendiğini söyleyerek, \"Bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum. Avukatlar sanki bunu cevabını biliyormuşum gibi davranıyor. Gerçekten bilmiyorum\" diye konuştu.