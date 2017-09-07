T24 LogoT24 Logo
Gündem

Filo eski komutanı Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, sanıklardan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk'ün pilot damadı eski Yarbay Hakan Karakuş'un çapraz sorgusu ya

07 Eylül 2017 15:29

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, sanıklardan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk\'ün pilot damadı eski Yarbay Hakan Karakuş\'un çapraz sorgusu yapıldı. Darbe girişimi gecesi Ankara\'ya bomba yağdıran uçakları kuleden yönlendirdiği iddia edilen Karakuş, iddianameye giren kule konuşmalarını kabul etmedi. 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görüler dava, dün savunması tamamlanan sanık Hakan Karakuş\'un çapraz sorgusuyla devam etti. Kuleden, 15 Temmuz gecesi, Ankara\'da uçan uçaklarla darbeciler arasında irtibatı sağladığı ve aldığı emir doğrultusunda uçakları yönlendirdiği iddia edilen sanık Karakuş\'a iddianameye giren konuşmaları okundu. İşte sanık Karakuş\'un, sanıklardan Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin\'le yaptığı konuşma:
\"AHMET ÖZÇETİN: efendim 
HAKAN  KARAKUŞ:  ee  2  tane  helikopter  geliyor  kule  karşısına  inecek komutanım 
AHMET ÖZÇETİN: tamam okey içindekileri yuvaya gidecek onlar 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
AHMET ÖZÇETİN: yuva 4 e
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
AHMET ÖZÇETİN: hadi görüşürüz

Sanık Karakuş\'un, diğer sanıklardan Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim\'le yaptığı konuşma ise şöyle: 
HAKAN KARAKUŞ: evet
HAKAN EVRİM: hakan 
HAKAN KARAKUŞ: buyrun
HAKAN EVRİM: napıyosun sen orda 
HAKAN KARAKUŞ: ıııı hareket komutanı buraya gelmemi söyledi
HAKAN  EVRİM:  tamam  hakan  ııı  uçak  varmı  havada  ankara  üzerinde devamlı uçak olacak 
HAKAN KARAKUŞ: var komutanım 
HAKAN EVRİM: tamam ııı şey süratli şey geçsin 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
HAKAN EVRİM: tacize devam 
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
HAKAN EVRİM: peyder pey kaldır
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım
HAKAN EVRİM: hadi
HAKAN KARAKUŞ: tamam komutanım 

SANIK KARAKUŞ: KONUŞMALAR BANA AİT DEĞİL
Konuşmaları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hakan Karakuş\'a \"Bu konuşmalar size mi ait?\" diye sordu. Karakuş, konuşmaları kendisinin yapmadığını iddia ederek, \"Benim adımı kullanmış olabilirler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış\" dedi. 

KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ, ZAMANI KABUL ETMEDİ 
Mahkeme Başkanı Giray, daha sonra sanık Karakuş\'a, Akıncı Üssü\'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izletti. 141. Filo\'daki görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Karakuş, 15 Temmuz günü saat 16.07\'de 143. Filo\'daki görüntüsüyle ilgili \"Bu saatte 143. Filo\'ya gitmediğim için bu kişi \'Ben değilim\' diyeceğim. Ancak görüntüler 14 Temmuz\'a aitse bu kişi benim. Çünkü ben 15 Temmuz günü 143. Filo\'ya gitmedim\" dedi. Sanık Karakuş, Mahkeme Başkanı Giray\'ın \"Emin misiniz?\" sorusuna ise \"Evet eminim\" diye yanıt verdi.

\'YORUM SORUSU\' TARTIŞMASI
Sanık Karakuş, \"Bu darbeyi kim yaptı?\" sorusuna \"Bu soru, yorum sorusu\" diye karşılık verdi; ancak müşteki avukatları, sanığa darbe girişimi gecesi uçakların kalktığı 141. Filo\'nun komutanı olarak olayların içinde olması nedeniyle bu soruya cevap verebileceğini söyledi. Sanık Karakuş ise kendisinin de darbenin mağduru olduğunu ve 15 Temmuz günü yaşananların bir darbe olduğunu çok geç öğrendiğini söyleyerek, \"Bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum. Avukatlar sanki bunu cevabını biliyormuşum gibi davranıyor. Gerçekten bilmiyorum\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHADARBEAkıncıHava KuvvetleriKomutanı AkınYarbay Hakan KarakuşDarbeAnkaraKarakuşAğır Ceza MahkemesiSincan Cezaevi YerleşkesindekiHakan KarakuşKuledenTemmuzHarekatKomutanı Kurmay Albay Ahmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24