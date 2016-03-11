Filmmor "Kadın Dayanışması Yaşatır" sloganıyla yarın başlıyor

14. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 7 hafta boyunca 7 şehirde mor perde açıyor. 12 Mart - 30 Nisan arası gerçekleşecek festival “Kadın Dayanışması Yaşatır” sloganıyla yola çıkıyor.

Her yıl kadınların deneyimlerini, ürettiklerini ve düşlerini sinemayla, yine sinemada paylaşan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, yedi hafta boyunca yedi şehirde mor perde açacak; 30 dilden 70’in üzerinde film izleyiciyle buluşacak.

Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü Leyla Toprak’a



Kadınların edilgen, geleneksel, cinsiyetçi olmayan temsillerine, öznelik, öznellik, direnç, eylem ve düşlerine alan açan ilk film/lere verilen bir dayanışma ödülü olan Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü “Uzak Mı…” filmiyle Leyla Toprak’ın.



8. Altın Bamya Ödülleri



Türkiye sinemasında kadınlarla ilgili yanlış mitlerin, algıların, cinsiyetçi bakışın sinemada yeniden üretilip temsil edilmesine, kadınlara dair alanların daraltılmasına eleştiri olarak ortaya çıkan Altın Bamya Ödülleri bu yıl 8. kez verilecek.

“Gelecek yıllarda ödül verecek aday bulamamak dileğiyle” yola çıkılan Altın Bamya Film Ödülü bu yıl sinema izleyicilerinin www.altinbamya.org sitesinden 15 Mart tarihine kadar yapacağı oylama ile belirlenecek. Bu yılın film adayları: Aşk Nerede?, En Güzeli, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu, Kendinol, Kırmızı, Krallar Kulübü, Mucize.



Festival 7 şehirde



12-20 Mart’ta İstanbul’da Pera Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi, Aynalı Geçit ve İstanbul Modern’de olacak festival, İstanbul’un ardından; Kadın Emeği Kolektifi ortaklığıyla 26-27 Mart’ta Hatay, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 2-3 Nisan’da Adana’ya, 9-10 Nisan’da Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla Bodrum’a, Arîn Kadın Merkezi ortaklığıyla 16-17 Nisan’da Mardin’e, İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve Bağımsız Kadın İnisiyatifi ortaklığıyla 23-24 Nisan’da İzmir’e, Van Kadın Derneği ortaklığıyla 29-30 Nisan’da Van’a gidecek.

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