'Filmlerinden ailesine gelir yok'

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif hakları konusunda bir ilerleme olmamasından yakınarak Kemal Sunal'ın filmlerini örnek gösterdi.



Kenan Işık'ın sunduğu "Dünya Bir Oyun Sahnesi" programına konuk olan ve telif yasasıyla ilgili sorunlara değinen Akpınar, Sunal'ın filmlerinin televizyon ekranlarında defalarca gösterilmesine dikkat çekti ve "Bu çocuğun 87 tane filmi var. Hâlâ gümbür gümbür gösteriliyor ve hâlâ da reyting alıyor. Ancak ailesine hiçbir şey yok. Ayıp yani" dedi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kemal Sunal ile "Propaganda" filminde son kez rol alan Akpınar, "İyi ki bu filmi yapmışım. Çünkü Kemal'le uzun bir aradan sonra bu filmde beraber çalıştık. Tiyatroda da çalıştık Kemal'le. Beraber çok yaşadık" dedi.

