Filmleri kitap halini geçti

T24 - Önce bir kitabın sayfalarına daha sonra beyaz perdeye damgasını vurup gönüllerde taht kurdular. Kitaplardan beyaz perdeye uyarlanan ve ortalığı kasıp kavuran muhteşem filmlerden bazıları kitapta anlatılan hikayenin boyutlarını da aşarak başlıbaşına bir eser haline geldi. Ve filmleri kitaplarından daha çok beğenildi... Gazeteport'un derlediği filmlerden bazıları:





1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli): 1994 yapımı Frank Darabont filmi. Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption adlı öyküsünden uyarlanan filmin başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman bulunuyor.



2. Stand By Me (Benimle Kal): Yönetmenliğini Rob Reiner'ın yaptığı 1986 tarihli film. Stephen King'in The Body romanının sinemaya uyarlamasıdır.



3. Blade Runner (Bıçak Sırtı): Yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı, senarosunu Hampton Fancher ve David Peoples'ın yazdığı, başrollerinde Harrison Ford, Rutger Hauer ve Sean Young'ın oynadığı 1982 ABD yapımı filmdir. Film Philip K.Dick'in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" adlı bir eserinden uyarlanmıştır.



4. The Godfather (Baba): Mario Puzo'nun aynı isimli kitabından uyarlanmıştır. Yönetmen Francis Ford Coppola.



5. Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti): Margaret Mitchell'ın Pulitzer Ödüllü aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış 1939 ABD yapımı bir filmdir.



6. Silence Of The Lambs (Kuzuların Sessizliği): Yazar Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan, yönetmenliğini Jonathan Demme'nin yaptığı, 1991 yapımı psikolojik gerilim türünde bir film.



7. Ben-Hur: William Wyler'in yönettiği Lew Wallace'ın 1880 tarihli romanından uyarlanan 1959 yapımı film.



8. Jaws: Peter Benchley'nin romanından uyarlanan yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı 1975 tarihli film.



9. Psycho (Sapık): Sapık 1960 tarihli korku filmi. Filmin yönetmeni Alfred Hitchcock'dur. Robert Bloch'un aynı adlı romanından uyarlanmıştır.



10. The Searchers (Çöl Aslanı): Alan Le May'in romanından uyarlanmış 1956 yapımı film. Yönetmen John Ford.