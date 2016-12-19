Filmlerden önce milli marş çalınmasını eleştiren Hint yazar gözaltında

Hindistan'da sinemalarda filmlerden önce milli marş çalınması kararına muhalefet eden bir yazar, 'isyana teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Facebook'ta Yüksek Mahkeme'nin geçen ayki kararını eleştiren Kamal C Çavara adlı yazarın milli marşa hakaret ettiği öne sürülüyor.

Çavara, milliyetçi Hindu partisi BJP'nin gençlik kollarının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kerala ve Tamil Nadu eyaletlerinde, Yüksek Mahkeme'nin kararından bu yana, milli marş okunurken ayağa kalkmayı reddeden toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'da, öğrenci, gazeteci, yazar ve aktivistlerle hükümeti eleştirenler, İngiliz sömürge döneminden kalma isyana teşvik yasasından gözaltına alınıyor.

Hint medyasında yer alan haberlere göre, Çavara, Facebook'ta kitaplarından bir alıntıya yer vererek, Yüksek Mahkeme'nin ülkede büyük tartışma yaratan kararını eleştirdi.

Sateesh Bino adlı üst düzey bir polis yetkilisi NDTV haber kanalına açıklamasında, bu mesajı nedeniyle sorgulanan yazar ve aktivist Çavara'ya 'isyana teşvik' suçundan dava açıldığını söyledi.

Bu ay başlarında Kerala'daki bir sinemada milli marş okunurken ayağa kalkmayan 12 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası Film Festivali için sinemada bulunan bu kişiler daha sonra salıverildi ancak haklarında "bir kamu görevlisi tarafından verilen emre uymamamak ve bu yolla kargaşa ya da huzursuzluk yaratmak" suçlarından dava açıldı.

Çennai'de de milli marş sırasında ayağa kalkmayan sekiz seyirci kalabalığın saldırısına uğradı. Bu kişiler hakkında da milli marşa hakaretten dava açıldığı belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme milli marş kararını alırken "İnsanlar, bireysel özgürlük anlayışının peşinden gitmeyi bırakmalı ve ortak vatanseverlik duygusuna sahip olmalı" demişti.