Filmler ve diziler YouTube'da

cnntürk.com’un haberine göre, Sony Pictures ve diğer Hollywood stüdyolarıyla birlikte TV kanallarıyla anlaşmaya vardıklarını duyuran YouTube, filmlerin tamamını ve TV dizileri ile şovlarını internette sitelerinden izlemenin kısa sürede mümkün olacağını açıkladı.



YouTube'un anlaştığı firmalar arasında Lionsgate, MGM, Starz gibi stüdyolar bulunuyor.



YouTube'un açıklamasında yer alan diğer detaylar ise şöyle:



Artık YouTube kullanıcıları istedikleri filmi yataklarında uzanırken seyredebilecek. İsterse gazetelerde yer alan filmler ve müzik videolarıyla ilgili yorumları okuyabilecek ve yorum yapabilecek.



Tabi YouTube'un bu anlaşması sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarla sınırlı. Google'dan yapılan açıklamada diğer ülkeler için de aynı uygulamanın yapılabilmesi amacıyla görüşmelerin sürdürüldüğü, olabildiğince kısa sürede dünyanın birçok ülkesine ulaşabilir duruma gelecekleri bildirildi.



Film stüdyoları ve TV yayıncıları, YouTube'un filmler için kullanılan reklamlardan elde ettiği gelirleri paylaşacak. Bunun için Google TV Ads Online isimli reklam sistemi yürürlüğe girecek. Böylece firmalar YouTube kullanıcılarının izlediği film ve TV dizilerine reklam verebilecek.



Yayınlara başlanmasıyla birlikte YouTube'un menüsünün içeriği de değişecek. Daha önce 2006'da menüsünü değiştiren YouTube bunun için 1,65 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.



YouTube'un iTunes'la olan ilişkileri de üst düzeye çıkacak.



Bu ayın başlarında YouTube, Universal Music Group ile birlikte müzik video kliplerinin yayınlanacağı Vevo.com için çalıştıklarını duyurmuştu.



Türkiye'de ise YouTube'a erişim yaklaşık bir yıldır mahkeme kararıyla engellenmiş durumda

