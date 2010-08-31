Filmler artık Google Sineması'nda

T24- Eski video dükkanları ve hatta yeni DVD dükkanları tarihe karışıyor. Google'un rüştünü ispatlamış kardeş şirketi Youtube, kullanıcılara online film kiralama hizmeti sunmaya başlayacak.



Deutsche Welle'de yer alan habere göre, internet kullanıcılarının her türlü videoyu yükleyebildikleri yeni çağın sosyal paylaşım sitesi “Youtube”, bu kez de film dünyasına el atıp, eski video dükkanlarının yerine geçmeye hazırlanıyor. Çok yakında evinizden çıkmadan tek bir tıkla istediğiniz filmleri kiralama imkânı bulabileceksiniz.



Online video dükkanı



Eski alışkanlıkların bir bir yok olduğu, değil video dükkanları, DVD dükkanlarından dahi film kiralanmadığı bir çağda, Youtube internet kullanıcılarına daha kolay bir hizmet sunuyor. Google'ın kardeş kuruluşu Youtube, bazı Hollywood stüdyolarıyla iş birliği yaparak, kiralama usulüyle online film izleme hizmetini başlatmak istiyor. Google'ın etkinliğini çoktan fark etmiş stüdyo patronları da kiralama başına 5 dolarlık ücret karşılığında uzlaşma sağladı. Nitekim Youtube, daha önce San Francisco Sundance Film Festivali'ni deneme amaçlı yayınlamıştı.



ABD'de rekabet çoktan başladı



Ancak Youtube sunmaya çalıştığı bu hizmette biraz geç kaldı. ABD'de çevrimiçi film kiralamada Netfix çoktan yol almış durumda. Netfix, yaklaşık 10 dolar karşılığında internet kullanıcılarına sınırsız dizi ve film izleme olanağı sunuyor. İsteyenlerse, postayla gönderilen DVD ya da Blue Ray disklerle de filmleri seyretme imkânı buluyor.



Yine birçok Amerikan televizyon kanalı tarafından desteklenen Hulu internet sitesi de uygulamayı çoktan başlatmış durumda. Netfix'le benzer fiyatlar karşılığında, iPad ya da iPhonelarda dahi istenilen diziler çevrimiçi izlenebiliyor. Bilgisayarında izlemek isteyen internet kullanıcıları ise bu hizmet için hiçbir ücret ödemiyor. Site gelirini reklam gelirleriyle finanse ediyor.



ABD'de çevrimiçi film konusunda rekabet almış başını gidiyorken, Almanya'da henüz bir hareketlenme söz konusu değil. Bu nedenle Youtube'un Almanya'daki pazar payı daha yüksek olabilir.