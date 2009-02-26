'Filmime laf söyleyenin...'

"Cinemania" programında Ömür Gedik'in sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, eleştirilerden bunaldığını "Bir daha filmime laf söyleyen olursa, ayağından donunu alırım" sözleriyle dile getirdi.



Kanal D'de yayınlanan "Cinemania" programının 28 Şubat'ta ekrana gelecek bölümüne Cem Yılmaz konuk oldu. Programda Ömür Gedik'in sorularını yanıtlayan ünlü komedyen, "AROG"un daha fazla izlenmesini istediğini söyledi.



"Recep İvedik ile ilgili düşüncelerimi ben bizzat Şahan'a söylerim" diyen Yılmaz, filmlerine yapılan eleştirilerden bunaldığını da "Bir daha bir filmime laf söyleyen olursa, ayağından donunu alırım" sözleriyle dile getirdi. Yılmaz programda ayrıca kendini hangi konularda yetersiz bulduğunu açıkladı.

