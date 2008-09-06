'Filmi kuşa çevirmiş'

1975 yılında ilk kez Halit Refiğ'in yönetmenliğinde çekilen "Aşk-ı Memnu" gösterildiği dönemde de büyük ilgi görmüştü... TRT'nin yıllar sonra yeniden diziyi kısaltarak, üç bölüm halinde ekrana getirmesi, dizinin yönetmeni Halit Refiğ'i üzdü. Kanal D'nin günümüze uyarlanmış haliyle ekrana getirdiği "Aşk-ı Memnu" ile kısaltarak yayınladığı "Aşk-ı Memnu"yu değerlendiren Refiğ, "Kanal D'de yayınlanan diziyi tabii ki izledim. Ben gençlerin yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Ve saygı duyuyorum" dedi. Beni asıl sinirlendiren TRT'nin yaptığı kültür ayıbıdır" dedi.



Refiğ, konuşmasına şöyle devam etti: "TRT, benim yıllar önce 6 bölüm olarak çektiğim diziyi, kısaltarak, üç bölümde toplamış... Öpüşme sahnelerini keserek kuşa çevirmişler... TRT'de bugüne kadar bu yobaz, çağdışı ve mülteci bir zihniyet olmadı. TRT kendi klasiğini, kültür ve edebiyat tarihinin en büyük klasiklerinden olan bir esere, hunharca, canavarca yaklaştı. Geri kafalılığın ve yobazlığın bu şekli inanın beni çok üzdü. Akş-ı Memnu'ya gösterilen bu gaddarlık, tamamen kültür düşmanlığıdır. Fakat gençlerin özgür çalışmasını görünce de içim rahatladı. Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'yu tabii ki izledim. Bu eser, edebiyat tarihinin çok önemli bir romanıdır. Yüzyıl önce yazılan bir romanın, genç nesle bu şekilde tanıtılması ilginçtir. Umarım gençler, bu diziyi izlerken romanı okumaya heveslenirler. Şimdi ben yaşlı bir adamım... Kültür kökenlerim, yetiştiriliş tarzım çok farklı. Bugünün şartlarını anlamaya çalışıyorum. Doğal olarak gençlerle aramızda bir nesil ve anlayış farkı var. Bu farklılığın olması da çok doğaldır. Ben buna şaşırmıyorum. Genç kuşağın yaklaşımlarını, özgürlüğünü ilgiyle takip ediyorum..."



Aşk-ı Memnu İlk bölümde zirveye çıktı



Kanal D'nin başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in oynadıkları yeni dizisi "Aşk-ı Memnu"nun perşembe akşamı ekrana gelen ilk bölümü Türkiye'yi ekran başına kilitledi ve daha ilk bölümden birinci oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden günümüze uyarlanan dizi, A/B Sosyo Ekonomik Statü'de yüzde 10.1 reyting ve yüzde 31.6 izlenme payı, Tüm Kişiler'de de yüzde 6.9 reyting ve yüzde 23.5 izlenme payı ile zirveye yerleşti.

