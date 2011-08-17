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Filmi beğenmeyene para iadesi

Tom Hanks'in filmini beğenmeyen bir çifte, sinema biletlerinin parasını iade ettiği ortaya çıktı.

17 Ağustos 2011 03:00



T24 - Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Tom Hanks, başrolünü Julia Roberts’la paylaştığı ‘Larry Crowne’ filmini beğenmeyen bir çifte, sinema biletlerinin parasını iade etti.




The National Enquirer gazetesinin haberine göre Hanks, Los Angeles’ta bir benzin istasyonunda arabasına yakıt alırken, bir çift kendisine yaklaştı. Adam, filmi beğenmediğini açıkça ifade ederken, kadın da durumu biraz toparlamak adına, “Beklentimiz çok yüksekti. O yüzden galiba” dedi. Tom Hanks bunun üzerine özür dileyip, cebinden 25 Dolar çıkardı ve çifte uzattı; çift de bu parayı kabul etti.

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