Filmi beğenmeyene para iadesi





T24 - Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Tom Hanks, başrolünü Julia Roberts’la paylaştığı ‘Larry Crowne’ filmini beğenmeyen bir çifte, sinema biletlerinin parasını iade etti.









The National Enquirer gazetesinin haberine göre Hanks, Los Angeles’ta bir benzin istasyonunda arabasına yakıt alırken, bir çift kendisine yaklaştı. Adam, filmi beğenmediğini açıkça ifade ederken, kadın da durumu biraz toparlamak adına, “Beklentimiz çok yüksekti. O yüzden galiba” dedi. Tom Hanks bunun üzerine özür dileyip, cebinden 25 Dolar çıkardı ve çifte uzattı; çift de bu parayı kabul etti.

