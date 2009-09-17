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Kültür-Sanat

Filmi atölyede öğretecekler

Sinemanın iki önemli ismi Reis Çelik ve Tevfik Başer senaryo ve yönetmenlik dersleri verecek.

17 Eylül 2009 03:00

Türk sinemasının iki önemli ismi Reis Çelik ve Tevfik Başer film atölyelerinin ilki olan senaryo ve yönetmenlik amaçlı eğitim ve pratik dersleri başlıyor.

Yeşilçam Sineması’nda 4 Ekim’de başlayacak film atölyeleri için son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Sadece 30 kişi ile sınırlandırılan çalışmalarda daha çok uygulamaya yönelik bir çalışma yürütülecek.

Yönettikleri filmlerin senaryolarını kendileri yazan Reis Çelik ve Tevfik Başer, film atölyelerinin ilkinde, senaryo yazımı, doğaçlama yöntemi, yönetmen senaryo ilişkisi ve film yönetme biçimleri üzerinde duracak.

İki sinemacının, özellikle yerel hikaye anlatımının uluslararası senaryo biçimine dönüşmesi ve yönetmenlik tarzına odaklanacağı belirtilen atölyelerin ilk bölümü 4 hafta sürecek.



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