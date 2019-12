Filmekimi'nin sürprizi Che

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi bu yıl 16-25 Ekim tarihlerinde arasında yapılacak.



Seyircilerin yoğun ilgisi üzerine bu yıl 10 güne uzatılan mini festivalin sürprizi Cannes ve Goya'da Benicio Del Toro'ya En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran Che filmleri. Steven Soderbergh'in yönettiği iki filmden oluşan yapım Filmekimi kapsamında iki ayrı seansta gösterilecek. Programda öne çıkan diğer filmler ise Woody Allen'ın son filmi Whatever Works, Theo Angelopoulos'un 20 yüzyıl üçlemesinin ikinci filmi Dust of Time, Jane Campion'ın son filmi Bright Star, Coen kardeşlerin A Serious Man. Toplam 30 filmin gösterileceği mini festivalin biletleri, 3 Ekim'de satışa çıkıyor.