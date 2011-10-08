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Kültür-Sanat

Filmekimi'nde ilk gün heyecanı

Bugün İstanbul'da başlayan Filmekimi, Trabzon, Bursa, Konya, İzmir ve Diyarbakır'a da uğrayacak

08 Ekim 2011 03:00


T24 - Bugün İstanbul'da başlayan Filmekimi, Trabzon, Bursa, Konya, İzmir ve Diyarbakır'a da uğrayacak.


Filmekimi'nde ilk gün heyecanıRadikal gazetesinden Erman Ata Uncu'nun Filimekim'nin heycanını yazdı:

Seneler içinde ‘ara film festivali’ konumundan çıkarak büyük çaplı bir etkinliğe dönüşen Filmekimi bugün başlıyor. Son anda Venedik’te epey konuşulan Steve McQueen filmi ‘Utanç’ı programına katmasıyla heyecanı daha da arttıran Filmekimi, 15 Ekim’e kadar uzun zamandır merak edilen filmleri İstanbullu izleyiciyle buluşturuyor.


Bu festivallerin en ilgi çekicisi ise Cannes. Filmekimi, Cannes’ın bu sene epey konuşulan programından seçme filmlere yer veriyor. Jüri büyük ödülünü Nuri Bilge Ceylan’la paylaşan Dardenne Biraderler filmi ‘Bisikletli Çocuk’ Filmekimi’nin Cannes yıldızlarından. Lars von Trier’in Hitler’le ilgili olumlu yorumlarıyla olay yaratan filmi ‘Melancholia’, ‘Belirli Bir Bakış’tan son Andrei Zyagintsev filmi ‘Elena’ Filmekimi’nin Cannes’dan seçtiği diğer filmlerden.


Ancak Cannes filmleri arasında Paolo Sorrentino’nun ‘Olmak İstediğim Yer’ine ayrıca dikkat çekmeli. ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde gösterilen son Gus Van Sant filmi ‘Senin İçin’, son dönemin en ilgiye değer genç yıldızlarından Mia Wasikowska’yı Dennis Hopper’ın oğlu Henry Hopper’la buluşturuyor. İran’da ev hapsindeki Cafer Panahi’nin gizlice Cannes’a gönderdiği filmi ‘Bu Bir Film Değil’e ilgi göstermemek zaten imkânsız. Sessiz filmlere saygı duyan estetiğiyle ve Cannes’da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Jean Dujardin’in performansı düşünüldüğünde ‘Artist’i de ilgi çeken filmler arasına katmamız mecburi.



Fassbender yılı


Perdede görme fırsatı bulacağımız için oldukça heyecanlandığımız bir diğer erkek oyuncu performansı ise ‘Utanç’ta Michael Fassbender’inki. Oyuncu, yeni Cronenberg filmi ‘A Dangerous Method’ ve ‘Jane Eyre’ uyarlamasıyla da programda.


Yeni sinema kariyerleriyle şimdiden heyecanlandıran yönetmenler de son işleriyle Filmekimi’nde. ‘C.R.A.Z.Y’siyle andığımız Kanadalı Jean Marc Vallee’nin, ‘Ruh Eşim’, ‘Ben, Sen ve Diğerleri’yle Amerikan bağımsız sinemasının ilgi çekici bir örneğini veren Miranda July’ın ‘The Future’u, Yasemin Şamdereli’nin ‘Almanya’ya Hoşgeldiniz’i sadece bizim seçtiklerimiz.


Kariyerinde James Bond macerası ‘Başka Gün Öl’ de bulunan Lee Tamahori’nin, Saddam Hüseyin’in oğlu Uday’la bir subayın ilişkisini konu aldığı ‘Şeytanın İkizi’ni ve Steven Soderbergh’in bol yıldızlı felaket hikâyesi ‘Salgın’ı da es geçmemeli. Tabii Kevin Macdonald’ın Youtube aracılığıyla dünyanın dört bir yanından gelen 4500 saatlik görüntüyü kurguladığı ‘Dünyada Bir Gün’ün edinilmesi gereken bir seyir tecrübesi olduğu da şimdiden kayıtlarda.



Filmekimi Anadolu turunda


Bu sene Filmekimi, İstanbul’dan çıkıp Anadolu’yu da turluyor. Etknlik 13 - 16 Ekim’de İzmir, 20 - 23 Ekim’de Bursa ve Konya, 27 - 30 Ekim’de de Trabzon ve Diyarbakır’da izlenebilir.


Filmekimi’nde günün önerileri
Atlas
11.00 Ruh Eşim
21.30 Melankolia

Beyoğlu
11.00 Habemus Papam
21.30 Jane Eyre

Nişantaşı City’s
13.30 Bisikletli Çocuk
16.00 Uyuyan Güzel

Maçka G-Mall
13.30 Almanya’ya Hoşgeldiniz
16.00 Başka Bir Dünya






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