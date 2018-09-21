Filmekimi programı belli oldu

Bu yıl 5-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek, daha sonra ise belli başlı şehirleri dolaşacak olan Filmekimi’nin programı belli oldu.

Türkiye’nin önde gelen film festivallerinden 17. Filmekimi, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayacak.

Festival, 12-16 Ekim’de Ankara’da, 19-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Başrolde Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın yer aldığı A Star Is Born‘un açılış filmi olacağı Filmekimi’nde, 48 seansta izleyici ile buluşacak 47 film yer alıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği festival kapsamında gösterilecek dikkat çeken yapımlar şöyle: Yorgos Lanthimos’un “The Favourite“ı, Gaspar Noé’nin son filmi “CLIMAX“, Lars von Trier’in “The House That Jack Built”i, Terry Gilliam’ın “The Man Who Killed Don Quixote”si ve Asghar Farhadi’nin “Everybody Knows”u.

Filmekimi’nin biletleri ise 29 Eylül’de satışa çıkacak.

Film programının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.