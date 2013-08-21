Filmekimi için bilet satışları 21 Eylül'de başlıyor

İKSV'nin yazılı açıklamasına göre, Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleştirilecek Filmekimi'nde, 40'a yakın film izleyici karşısına çıkacak. Biletler, İstanbul için 21 Eylül'de saat 10.30'dan itibaren, Biletix satış noktaları, Biletix web sitesi, Biletix çağrı merkezi ile Atlas ve Beyoğlu sinemaları gişelerinden satışa sunulacak. Hafta içi gündüz seans biletleri 5, akşam ve hafta sonu ise 15 liradan satılacak.

Geçen yıl 47 bin izleyiciyle buluşan, salonlardaki doluluk oranı yüzde 99'a ulaşan Filmekimi, İstanbul sınırlarını aşarak altı şehirde daha sinemaseverlere ulaştı.

Film gösterimleri bu yıl Bursa, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon, Ankara ve Batman'da da yapılacak. İstanbul dışındaki kentlerde, 12. Filmekimi

programındaki filmlerin yanı sıra nisan ayında yapılan 32. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Altın Lale En İyi Film Ödülü'nü kazanan Onur Ünlü'nün "Sen Aydınlatırsın Geceyi" adlı filmi ile FACE İnsan Hakları Yarışması'nda Özel Mansiyon kazanan, Danis Tanovic'in yönettiği "Epizoda U Zıvotu Beraca Zeljeza / Bir Hurdacının Hayatı" gösterilecek.

İstanbul dışında 7 ilde daha düzenleniyor

Filmekimi kapsamında bu yıl Avrupa Birliği MEDIA progra mının desteği ve Saraybosna, Sofya ve Transilvanya Film Festivalleri'nin işbirliğiyle İstanbul dışında yapılacak. Filmekimi gösterimlerinin tarihleri, 28-30 Eylül Bursa, 4-6 Ekim İzmir, 11-13 Ekim Trabzon ve Ankara, 25-27 Ekim Gaziantep ve Diyarbakır, 28-30 Ekim Batman olarak belirlendi.

12. Filmekimi sponsoru Vodafone FreeZone, geçen yılki kampanyasını bu yıl da sürdürecek. Vodafone Freezone'lu sinemaseverler Filmekimi boyunca bir bilet aldıklarında bir bilet de hediye kazanacaklar. Kampanya bilet satışları www.biletix.com ile Atlas ve Beyoğlu sinemalarındaki gişelerden yapılacak.