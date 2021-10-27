Filmekimi bu yıl 26 bini aşkın seyirciye ulaştı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi ekim ayında İstanbul ile Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluştu. Filmekimi, ek seanslarla birlikte İstanbul’da 46 filmi toplam 138 seansta, 26 binin üzerinde izleyiciyle buluşturdu.

Filmekimi uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-21 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-20 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluştu. Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavibahçe’de gösterildi.

Altın Palmiye ödüllü Titane ile açılışını yapan Filmekimi’nde yoğun ilgi nedeniyle 15 ek seans açıldı. Filmekimi İstanbul’da programa son dakika eklenen Kenneth Branagh’ın yönettiği Belfast, Ankara ve İzmir’de ise Julia Ducournau’nun yönettiği Altın Palmiye'li Titane ile sona erdi.

Filmekimi’nin programında, 40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale'yi kazanan Madalena, Venedik’te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı kazanan Murina gibi ödüllü ve merakla beklenen filmler yer aldı. Filmekimi’nde Denis Villeneuve, Wes Anderson, Bruno Dumont, Paul Verhoeven, Andrea Arnold, François Ozon, Nanni Moretti ve Hong Sang-soo gibi birçok usta yönetmenin yeni filmleri gösterildi. Filmekimi, ek seanslarla birlikte İstanbul’da 46 filmi toplam 138 seansta, 26 binin üzerinde izleyiciyle buluşturdu. Filmekimi programından 9 film Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday adayı seçildi.

İlk yıllarında İstanbul’da tek bir sinema salonunda düzenlenen bir “sonbahar film haftası” olarak yola çıkan Filmekimi, 20. yılında, 3 şehirdeki 5 sinema salonunda düzenlenen toplam 188 seansta 26 binin üzerinde sinemaseverle buluştu.

İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Ankara ve İzmir’de sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sundu. Ankara ve İzmir’de 5 bini aşkın seyirciyle sonbaharın en popüler etkinliklerinden biri oldu.

Bu yıl Filmekimi'ndeki 10 filmin sesli betimlemesi görme engelli sinemaseverler için Hayal Ortağım uygulamasında sunuldu. Sesli betimleme teknolojisinden faydalanan görme engelli sinemaseverler Filmekimi filmlerini Hayal Ortağım uygulamasıyla takip ettiler.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Paribu işbirliğiyle düzenlenen 20. Filmekimi, Kore Turizm Organizasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Filmekimi’nin afişleri ve tanıtım kampanyasını ise bu yıl “Ne İzlediğim Önemli” sloganıyla Muhabbet üstlendi.

Filmekimi, sinemanın en iyi örnekleriyle 2022 yılının Ekim ayında sinemaseverlerle 21’inci kez buluşacak.