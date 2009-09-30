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Kültür-Sanat

Filmekimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi, sekizinci yılında 17–25 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Emek Sineması’nda…

30 Eylül 2009 03:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi, sekizinci yılında 17–25 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Emek Sineması’nda…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, yaklaşan yeni sezonun habercisi olan Filmekimi, seyircilerin yoğun ilgisi üzerine bu yıl 9 güne uzatıldı. Ayrıca Filmekimi programında  bu yıl daha fazla film, daha fazla seansta seyirciyle buluşacak.

17–25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Filmekimi, Beyoğlu Emek Sineması’nın yanı sıra bu yıl 23 Ekim Cuma, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerinde Cinebonus  Maçka G-mall Sineması’nda da izleyiciyle buluşacak.

Filmekimi’nin programında aralarında Berlin, Cannes, Venedik gibi saygın festivallerde boy gösteren ödüllü filmlerin, büyük ustaların merakla beklenen son yapıtlarının da bulunduğu  24 film yer alıyor. Geçen senelerde olduğu gibi Filmekimi’nde yine hafta içi her akşam  21.30 seansında Türkiye’de vizyona girmeyi bekleyen bir filmin ilk gösterimi yapılacak.

Filmekimi ilk kez düzenlendiği 2002 yılından başlayarak İstanbullu sinemaseverlerden büyük ilgi gördü ve geçtiğimiz yıl, bir önceki yılda da olduğu gibi, en yüksek kapasiteye ulaşarak  30.000 izleyiciye ulaştı.

Filmekimi Biletleri 3 Ekim’den İtibaren Biletix’te…
Hafta içi gündüz seansları yine 3,50 YTL!

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