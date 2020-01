Filmekimi 15 yaşında; dünya sinemasından özgün filmler 7-16 Ekim'de İstanbul'da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu sene 15.si düzenlenecek olan Filmekimi 7-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Artfulliving'in haberine göre, bu yıl ayrıca Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’e de uğrayacak festivalin biletleri 1 Ekim itibarıyla satışa sunulacak. Festival bu sene de dünya festivallerinden merakla beklenen pek çok filmi sinemaseverlerle buluşturuyor.

Festival kapsamında Ken Loach’a ikinci kez Altın Palmiye kazandıran I, Daniel Blake, Oscar’lı yönetmen Asghar Farhadi’nin bu kez İran’da geçen sarsıcı draması The Salesman, 4 Ay, 3 Hafta, 2 Günfilmiyle Altın Palmiye’ye layık görülen Rumen yönetmen Cristian Mungiu’nun Mezuniyet filmi ve bağımsız Amerikan sinemasının kahramanlarından Jim Jarmusch’un fazla konuşmayı sevmeyen bir otobüs şoförünün hikayesini anlattığı Paterson gösterilecek.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik fenomeni The Beatles’ın ilk yıllarına odaklanan The Beatles: Eight Days A Week-Turne Yılları, Cannes Film Festivali’nde eleştirmenlerden tarihin en yüksek puan ortalamasını alan Maren Ade imzalı Toni Erdmann ve Pedro Almodovar’ın kariyerinin 20. filmi Julietada festival programında yer alan filmlerden bazıları.