Filmekimi 10. kez başladı

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Filmekimi'nde öne çıkan filmler - FOTO GALERİ

Filmekimi Anadolu turunda

Filmekimi, 15 Ekim tarihine kadar 8 gün boyunca Beyoğlu’nda Atlas ve Beyoğlu sinemalarının yanı sıra Nişantaşı City’s ve Cinebonus Maçka G-Mall olmak üzere 4 sinemada yaklaşık 170 seansta izleyicilerle buluşacak. Filmekimi programı ve ek gösterimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye filmekimi.iksv.org adresinden ulaşılabilir.Bu sene Filmekimi, İstanbul'dan çıkıp Anadolu'yu da turluyor. Etknlik 13 - 16 Ekim'de İzmir, 20 - 23 Ekim'de Bursa ve Konya, 27 - 30 Ekim'de de Trabzon ve Diyarbakır'da izlenebilir.