T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Filmekimi 10. kez başladı

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi başladı. Festival bu yıl da alanını genişleterek...

08 Ekim 2011 03:00

T24 - Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi başladı. Festival bu yıl da alanını genişleterek İzmir, Bursa, Konya, Trabzon ve Diyarbakır'da da yapılacak.

Filmekimi'nde öne çıkan filmler - FOTO GALERİ



Filmekimi, 15 Ekim tarihine kadar 8 gün boyunca Beyoğlu’nda Atlas ve Beyoğlu sinemalarının yanı sıra Nişantaşı City’s ve Cinebonus Maçka G-Mall olmak üzere 4 sinemada yaklaşık 170 seansta izleyicilerle buluşacak. Filmekimi programı ve ek gösterimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye filmekimi.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Filmekimi Anadolu turunda

Bu sene Filmekimi, İstanbul'dan çıkıp Anadolu'yu da turluyor. Etknlik 13 - 16 Ekim'de İzmir, 20 - 23 Ekim'de Bursa ve Konya, 27 - 30 Ekim'de de Trabzon ve Diyarbakır'da izlenebilir.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24