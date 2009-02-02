'Filmde bir sahne beni çok sarstı'

Beren Saat, 'Güz Sancısı' filmindeki bir sahneden çok etkilendiğini ve çekimler sırasında çok sarsıldığını anlattı.



Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ömür Gedik'in sunduğu 'Cinemania' programına filmdeki partneri Murat Yıldırım ile birlikte konuk olan Beren Saat, 6-7 Eylül olaylarının gölgesinde yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı filmde Elena'yı oynarken neler hissetiğini anlattı.



Gerçek bir olaydan esinlenerek yaratılan hikayelerde oyuncunun çok daha derin bir empati kurma imkanı olduğunu ifade eden Beren Saat, filmde kendisini çok sarsan o sahneyi şöyle aktardı:



"Hırpalandığım ve dayak yediğim bir sahne vardı. Koreografi olduğunu bilmenize rağmen insan çok etkileniyor. Ben o gece bayağı sarsılmıştım o çekimin sonunda. 8-10 tane erkek birden sokak ortasında bana saldırsa ve beni hırpalasa, ne kadar incinirim diye hayal etmekle kurulamayacak bir şey yaşadım. Bunlar normalin çok üstünde gerçekten. Filmi izleyecek insanlara göre de beni çok daha fazla sarstı."



Kiliseye giderek hristyanlığı anlamaya çalıştım



Elena isimli Rum bir kadını canlandıran Beren Saat, "Sonuçta Elena, bir başka dinden. Kilisede biraz vakit geçirdim, Hristyanlığı anlamaya çalıştım. Bu ülkede o yıllarda ve o atmosferde azınlık olarak yaşamayı hayal ettikçe, ben Elena'yla birlikte acı çektim" dedi.

'Rum fahişe' diye bir tamlama oluştu!



İlk kez bir sinema filminde rol alan Beren Saat, filmde canlandırdığı fahişe rolü ile ilgili yazılan bir çok haberde kendi söylemleri dışında şeyler kullanıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Filmi izlediklerinde biraz daha bunun düzeleceğine inanıyorum. 'Rum Fahişe' diye bir tamlama oluştu. Artık iş çığrından çıktı. Ben şunu ifade etmeye çalıştım, ağzında sakız, saçı kulağının arkasında, öyle bir karikatür tipi bulamayacak. Dışarıdan bakıldığında zannettikleri kadar benim için tehlikeli bir rol değil. Aslında çok masum ve çok saf. Filmi izledikleri zaman aslında kendi kendine düzelecek herhalde magazinleşme boyutu."



Rolü için fahişelerle mi görüştü?



Yazılan bazı haberler içinde kendisinin fahişelerle görüştüğü hatta onlardan 'ders aldığı' ile ilgili doğru olmayan haberler de çıktığını söyleyen Beren Saat, "Hayır öyle bir şey yapmadım. Çünkü Elena bunu o kadar kendi tercihi dışında ve o kadar inanmayarak yapıyor ki... Anne ve babasını kaybetmiş ve babaannesi tarafından çalıştırılmaya başlanmış. Ama o asla öyle olduğuna inanmıyor. İnsanlar ona fahişe dediğinde inanmıyor, güceniyor. O yüzden ben fahişe olduğunun çok bilincinde olan biriyle sohbet etsem benim işime yaramayacaktı" diye konuştu.



