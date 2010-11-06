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Yaşam

FİLM YILDIZI JİLL CLAYBURGH ÖLDÜ LAKEVILLE (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-FİLM YILDIZI JİLL CLAYBURGH ÖLDÜ LAKEVILLE (A.A) - 06.11.2010 - ABD'li film yıldızı Jill Clayburgh öldü. Clayburgh'un eşi, oyun yazarı David Rabe, lenfositik lösemi hastalığıyla 21 yıldan beri mücadele eden eşinin, Connecticut'taki evinde ailesinin yanında, 66 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirtti. Eşi için cenaze töreni yapılmayacağını duyuran Rabe, aile fertlerinin Clayburgh için bir anma töreni düzenleyeceklerini kaydetti. Broadway, TV dizileri ve filmlerde başrollerde yer almış olan Clayburgh, ''An Unmarried Woman'' ve ''Starting Over'' filmleriyle iki kez Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Clayburgh'un, biri üvey, 3 çocuğundan biri olan Lily Rabe de tıpkı annesi gibi bir sinema sanatçısı.   

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