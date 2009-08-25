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Yaşam

Film ve diziler kitaba ilgiyi artırıyor

25 Ağustos 2009 16:12

Kitaplardan uyarlanan film ve diziler kitaba olan ilgiyi artırıyor.

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Akkaya, yaptığı açıklamada, Türk edebiyatının klasik eserlerinin filme ve dizilere ilham kaynağı olduğunu belirterek, kitapların dizi ve filmlere konu olmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Filmlere ve dizilere konu olan kitapların vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Akkaya, şöyle konuştu: ''Filmlere ve dizilere konu olana kitapların daha az okunması beklenir. Ancak, vatandaşların dizi ve filmi çekilen kitaplara ilgisi gittikçe artıyor. Daha önce de söz konusu kitaplara ilgi vardı, ancak bu kadar yoğun değildi. Kitaplar film ve dizilere dönüşünce kitaplara olan farkındalık arttı. Kütüphanemizde bulanan söz konusu kitaplar sürekli ödünç veriliyor. Kitaplar kütüphaneye geldiği gün tekrar ödünç veriliyor. Edebi eserlerin dizilere konu olmasıyla eserlere olan ilginin artması mutluluk verici.''

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