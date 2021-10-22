Film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in 2017'deki tweeti yeniden paylaşıldı; "Birini haksız yere öldürmek nasıl hissettirir merak ediyorum"

Film çekimi sırasında kuru sıkı silahı yanlışlıkla ateşleyerek görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in 2017 yılında attığı "Birini haksız yere öldürmek nasıl hissettirir merak ediyorum" tweeti yeniden paylaşıldı.

Oyuncu Alex Baldwin, vahşi batı filmi "Rust" çekimleri sırasında elindeki kuru sıkı silahı yanlışlıkla ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchin'in ölümüne neden oldu. Kazada vurulan diğer kişi yönetmen Joel Souza'nın da hastanede tedavisi devam ediyor.

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Olay sonrası gözyaşları içinde görülen Baldwin'in 2017 yılında Twitter'dan yaptığı bir paylaşım yeniden paylaşıldı.

Twette Baldwin, 2017 ylında Los Angeles'ta bir polisin karşısındaki şüpheliyi silahı birden fazla kez ateşleyerek vurarak öldürdüğü haber aktarılıyor. Paylaşılan haberde polisin, panikle hareket ettiği, öldürme niyeti olmadığı iddiaları da yer alıyor.

Baldwin, haberi paylaşarak 2017 yılında attığı tweette "Birini haksız yere öldürmek nasıl hissettirir merak ediyorum" ifadelerini kullanmış.