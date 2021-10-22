Alec Baldwin, oynadığı filmin setindeki görüntü yönetmenini 'yanlışlıkla' vurarak öldürdü

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Oyuncu Alec Baldwin'in rol aldığı filmim çekimleri sırasında kuru sıkı silahı yanlışlıkla ateşlemesinin ardından setteki bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis, Baldwin'in kuru sıkı silahı 19. yüzyılda geçen vahşi batı filmi 'Rust'ın çekimleri sırasında ateşlediğini ifade etti.

Setteki görüntü yönetmeni 42 yaşındaki Halyna Hutchin'in vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada yaraları sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Vurulan diğer kişinin ise filmin yönetmeni Joel Souza olduğu ve şu anda hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Polisin ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen olayı incelemeye devam ettiği ve henüz kimseye bir suçlama yöneltilmediği belirtildi.

Yerel basın, Alec Baldwin'in perşembe günü olay yerinin yakınındaki şerif merkezinin önünde gözyaşları için görüldüğünü aktardı.

Baldwin'in sözcüsü, olayın çekimler için kullanılan silahtaki boş mermilerdeki sorun nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Hayatını kaybeden Hutchins, Ukrayna'da doğmuş ve Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bir Sovyet askeri üssünde büyümüştü. Kiev'de gazetecilik, daha sonra da Los Angeles'ta film okuyan Hutchins, American Cinematographer dergisi tarafından 2019'da 'yükselen yıldız' seçilmişti.