Film seçmek dikkat işi

Festivalde bilet almak kolay iş değil, dikkat gerektiriyor. İstanbul Film Festivali’nde bugün öne çıkan iki film Ed Harris’in ‘Pollock’tan sonra ikinci yönetmenlik denemesi ‘Kanun Benim’ ve Akbank Galaları bölümünde gösterilecek ‘Mamut’. 16.00’da Yeni Rüya’da gösterilecek ‘Kanun Benim’ Apaloosa adlı kasabaya adalet getirmek amacıyla gelen Virgil (Harris) ve Everett’in (Viggo Mortensen) eşkıyalarla mücadelesini anlatan güçlü bir western. Filmin diğer oyuncuları ise Jeremy Irons ve Renee Zellweger. Emek’te 21.30’da galası yapılacak ‘Mamut’ ise ‘Daima Lilya’ ve ‘Yüre ğimde Bir Delik’ filmleriyle tanınan İsveçli yönetmen Lukas Moodyson’ ın son filmi. Gael Garcia Bernal ve Michelle Williams’ın başrollerini paylaştığı ‘Mamut’ New York’ta varlıklı bir yaşam süren Ellen ve Leo çiftinin Leo’nun iş için Tayland’a gidişiyle değişen hayatlarını anlatıyor.
İki yolculuk
NTV Belgesel Kuşağı dahilinde 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek ‘Gerçek Şaolin’ Şaolin Tapınağı’na doğru yola çıkan iki Çinli ve iki Batılının amaçlarına ulaşmaya çalışırken verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Günün bir diğer yolculuk filmi ise 13.30’da Yeni Rüya’da gösterilecek ‘Hoşçakal Solo’. Ramin Bahrani’nin yönettiği Venedik’ten FIPRESCI ödüllü film, Kuzey Carolina’da bir taksi şoförü ve müşterisinin arasında gelişen arkadaşlığı konu alıyor. Werner Schroeter’in Uruguaylı yazar Juan Carlos Onetti’nin romanından uyarladığı ‘Bu Gece’ ise 19.00’da Rexx Sineması’nda. 21.30’da merakla beklenen ‘Tyson’ belgeseli Beyoğlu Sineması’nda ilk gösterimini yapacak. Ancak aynı saatte festivalin iddialı filmlerinden ‘Güzel İnsan’ da Rexx Sineması’nda son defa gösterilecek.
28. Uluslararası Film Festivali’nde bugün
Emek
11.00 Garip Birisiyle Evlendim!
13.30 Sessiz Kaos
16.00 Hoş Geldiniz
19.00 Belalı Düğün
21.30 Mamut (gala)
Yeni Rüya
11.00 Üç Bilge Adam
13.30 Hoşçakal Solo
16.00 Kanun Benim
19.00 Kadının Fendi
21.30 Andrey Rublev
Atlas
11.00 Üstatlar Kahvesi
13.30 Çöl Tutsağı
16.00 Stella
19.00 Benzin
21.30 Şimdi Patlayacağım
Beyoğlu
11.00 Gerçek Şalolin
13.30 Berlin’de
16.00 Youssou Ndour
19.00 Su Belası
21.30 Tyson
Rexx
11.00 Sessizlik Lütfen
13.30 Pontypoll
16.00 Nazarin+Çöl’ün Simon’u
19.00 Bu Gece
21.30 Güzel İnsan