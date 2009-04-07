Film seçmek dikkat işi

Festivalde bilet almak kolay iş değil, dikkat gerektiriyor. İstanbul Film Festivali’nde bugün öne çıkan iki film Ed Harris’in ‘Pollock’tan sonra ikinci yönetmenlik denemesi ‘Kanun Benim’ ve Akbank Galaları bölümünde gösterilecek ‘Mamut’. 16.00’da Yeni Rüya’da gösterilecek ‘Kanun Benim’ Apaloosa adlı kasabaya adalet getirmek amacıyla gelen Virgil (Harris) ve Everett’in (Viggo Mortensen) eşkıyalarla mücadelesini anlatan güçlü bir western. Filmin diğer oyuncuları ise Jeremy Irons ve Renee Zellweger. Emek’te 21.30’da galası yapılacak ‘Mamut’ ise ‘Daima Lilya’ ve ‘Yüre ğimde Bir Delik’ filmleriyle tanınan İsveçli yönetmen Lukas Moodyson’ ın son filmi. Gael Garcia Bernal ve Michelle Williams’ın başrollerini paylaştığı ‘Mamut’ New York’ta varlıklı bir yaşam süren Ellen ve Leo çiftinin Leo’nun iş için Tayland’a gidişiyle değişen hayatlarını anlatıyor.



İki yolculuk



NTV Belgesel Kuşağı dahilinde 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek ‘Gerçek Şaolin’ Şaolin Tapınağı’na doğru yola çıkan iki Çinli ve iki Batılının amaçlarına ulaşmaya çalışırken verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Günün bir diğer yolculuk filmi ise 13.30’da Yeni Rüya’da gösterilecek ‘Hoşçakal Solo’. Ramin Bahrani’nin yönettiği Venedik’ten FIPRESCI ödüllü film, Kuzey Carolina’da bir taksi şoförü ve müşterisinin arasında gelişen arkadaşlığı konu alıyor. Werner Schroeter’in Uruguaylı yazar Juan Carlos Onetti’nin romanından uyarladığı ‘Bu Gece’ ise 19.00’da Rexx Sineması’nda. 21.30’da merakla beklenen ‘Tyson’ belgeseli Beyoğlu Sineması’nda ilk gösterimini yapacak. Ancak aynı saatte festivalin iddialı filmlerinden ‘Güzel İnsan’ da Rexx Sineması’nda son defa gösterilecek.



28. Uluslararası Film Festivali’nde bugün



Emek



11.00 Garip Birisiyle Evlendim!

13.30 Sessiz Kaos

16.00 Hoş Geldiniz

19.00 Belalı Düğün

21.30 Mamut (gala)



Yeni Rüya



11.00 Üç Bilge Adam

13.30 Hoşçakal Solo

16.00 Kanun Benim

19.00 Kadının Fendi

21.30 Andrey Rublev



Atlas



11.00 Üstatlar Kahvesi

13.30 Çöl Tutsağı

16.00 Stella

19.00 Benzin

21.30 Şimdi Patlayacağım



Beyoğlu



11.00 Gerçek Şalolin

13.30 Berlin’de

16.00 Youssou Ndour

19.00 Su Belası

21.30 Tyson



Rexx



11.00 Sessizlik Lütfen

13.30 Pontypoll

16.00 Nazarin+Çöl’ün Simon’u

19.00 Bu Gece

21.30 Güzel İnsan

