Film protestolarında yine çatışmalar yaşanıyor

İslam karşıtı ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmine karşı bugün birçok Müslüman ülkede Cuma namazı çıkışlarında gösteriler düzenleniyor. Gösterilerin en şiddetli geçtiği ülkelerden biri olan Pakistan’da hükümetin ilan ettiği ‘Peygamber Sevgisi Günü’ şiddetli çatışmalarla geçiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İslam karşıtı amatör film Arapça altyazılarla video paylaşım sitesinde yayınlandığından beri Müslüman ülkelerde gerginlikler yaşanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterilerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler oldu.

Peşaver'de göstericiler iki sinema salonunu yağmaladı. Polisin göstericileri dağıtmak üzere açtığı ateş sonucu Pakistan televizyonunun şoförü hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu 7 kişinin yaralı olduğu da gelen haberler arasında.

Bu arada Rawalpindi, Lahore and Karaçi kentlerinde de polisle göstericiler arasında çatışmalar olduğu bildiriliyor.

Ülkedeki tüm büyük siyasi partiler ve dini örgütlerle, ticari gruplar ve ulaştırma kuruluşları bugün protesto gösterileri yapacaklarını açıklamıştı. Birçok kentte dükkan, pazar ve benzin istasyonları kapalı.

Pakistan’daki televizyonlar, ABD yönetimince hazırlanan ve Başkan Barack Obama’nın İslam karşıtı ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmini eleştirdiği haber videolarından oluşan bir reklam yayınlıyor.

Hükümet halkı gösteriler sırasında barışçı davranmaya çağırırken, BBC muhabiri Alim Makbul dün de şiddetli çatışmaların yaşandığı başkent İslamabad'da güvenlik güçlerinin göstericilerin kentin pek çok bölümüne girmelerini engellemeye çalıştığını, ancak göstericilerin kontrol noktalarını ateşe verdikten sonra, yaya ve motosikletlilerin polisin ablukasını delmeyi başardığını belirtiyor.

Muhabirimiz sabah saatlerinde polisin çıkabilecek olaylar için hazırlıklı olduğunu, 15 büyük kentte cep telefonu servislerini durdurduğunu bildirmişti.

Büyük kentlerde kapsamlı önlemler

Büyük gösterilerin gerçekleşmesi beklenen İslamabad, Karaçi ve Lahor kentlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltilirken polisin yetersiz kalma ihtimaline karşı, hassas bölgelerde askeri birlikler bekletiliyor.

Başkent İslamabad'da ABD Büyükelçiliği ve yabancı ülke temsilciliklerinin çevresi ve diplomatik bölgeye çıkan tüm yollar konteyner ve bariyerlerle kapatılırken sabahın erken saatlerinden itibaren kentin üzerinde polis ve askeri helikopterler devriye uçuşuna başladı.

Bu arada, şiddet olaylarının yaşanmaması için büyük kentlerde benzin istasyonları, alışveriş merkezleri ve bankaların kapalı tutulacağı bildirildi.

ABD, gerekmedikçe Pakistan'a seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de de güvenlik güçleri ABD Büyükelçiliği çevresinde devriye geziyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Fransız ve ABD büyükelçilikleri dışında protestolar planlanıyor.

‘Müslümanların Masumiyeti’ filmi yüzünden protestolar ABD temsilcilikleri ve kurumları üzerinde yoğunlaşırken, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürleri, Batı karşıtı protestoları tırmandırdı.

Fransa bugün 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını kapattı.