Film gibi soygun

Istanbul Kartal'da bir meşrubat deposuna gelen kar maskeli 4 kişi, kasadaki 103 bin YTL ile bir miktar dövizi alarak kaçtı.



Bir meşrubat dağıtım şirketine ait minibüs, önceki gece dağıtım ve tahsilat yaptıktan sonra depoya yaklaşık bir kilometre mesafede, ellerinde kalaşnikof marka tüfek ve tabanca bulunan, siyah giyimli ve kar maskeli kişilerce durduruldu.

Sürücüyü etkisiz hale getiren 4 kişi, minibüse binerek depoya gitti. Depodaki kasayı açtıran soyguncular, 103 bin YTL, 3 bin 500 euro ve 2 bin 700 doları alarak kaçtı.

Depodaki güvenlik kameralarının devre dışı kaldığı ve herhangi bir görüntü kaydının bulunmadığı öğrenildi.

