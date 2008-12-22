Film gibi soygun

Istanbul Kartal'da bir meşrubat deposuna gelen kar maskeli 4 kişi, kasadaki 103 bin YTL ile bir miktar dövizi alarak kaçtı.
Bir
meşrubat dağıtım şirketine ait minibüs, önceki gece dağıtım ve tahsilat
yaptıktan sonra depoya yaklaşık bir kilometre mesafede, ellerinde
kalaşnikof marka tüfek ve tabanca bulunan, siyah giyimli ve kar maskeli
kişilerce durduruldu.
Sürücüyü etkisiz hale getiren 4 kişi, minibüse
binerek depoya gitti. Depodaki kasayı açtıran soyguncular, 103 bin YTL,
3 bin 500 euro ve 2 bin 700 doları alarak kaçtı.
Depodaki güvenlik
kameralarının devre dışı kaldığı ve herhangi bir görüntü kaydının
bulunmadığı öğrenildi.