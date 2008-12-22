T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Film gibi soygun

Istanbul Kartal'da bir meşrubat deposunu soyan kar maskeliler kasadaki 103 bin YTL ile bir miktar dövizi alarak kaçtı.

22 Aralık 2008 02:00

Istanbul Kartal'da bir meşrubat deposuna gelen kar maskeli 4 kişi, kasadaki 103 bin YTL ile bir miktar dövizi alarak kaçtı.

Bir meşrubat dağıtım şirketine ait minibüs, önceki gece dağıtım ve tahsilat yaptıktan sonra depoya yaklaşık bir kilometre mesafede, ellerinde kalaşnikof marka tüfek ve tabanca bulunan, siyah giyimli ve kar maskeli kişilerce durduruldu.
Sürücüyü etkisiz hale getiren 4 kişi, minibüse binerek depoya gitti. Depodaki kasayı açtıran soyguncular, 103 bin YTL, 3 bin 500 euro ve 2 bin 700 doları alarak kaçtı.
Depodaki güvenlik kameralarının devre dışı kaldığı ve herhangi bir görüntü kaydının bulunmadığı öğrenildi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24