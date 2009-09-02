Film gibi hırsızlık kavgası

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde, geçen pazar günü, benzeri filmlerde görülecek kuyumcu soygunu, komşu iki esnafı birbirine düşürdü. Yan tarafında bulunan beyaz eşya deposuna girenlerin duvarı delmesi ve ardından oksijen tüpü ile delinen çelik kasasındaki 3 kilo altın ile 15 bin lirası çalınan kuyumcu, komşusunu hırsızları bilmekle suçlayınca, ortalık karıştı. İki esnafın yakınlarının da katıldığı taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.



Benzerine filmlerde konu olacak hırsızlık olayı, geçen pazar günü Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği saptanamayan hırsızlar, kepenklerini kırarak ilk olarak Sinan Utkun’a ait beyaz eşya servisinin deposuna girdi. Burada 50 santim kalınlığındaki duvarı delip bitişiğindeki Ömer Erdoğmuş’a ait kuyumcuya ulaşarak, oksijen tüpü ile deldikleri çelik kasada bulunan 3 kilo altın ile 15 bin lirayı alarak kaçtı.



Yaşananların ardından polis hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, işyeri soyulan kuyumcu Ömer Erdoğmuş, bugün öğle saatlerinde komşusu Sinan Utkun ile tartışmaya başladı. Kasasını soyan kişilerin, beyaz eşya servisine ait depodan ulaştıklarını ve çok profesyonelce olduğunu söyleyen kuyumcu Erdoğmuş, komşusu Utkun’u hırsızları bilmekle suçladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Utkun ve Erdoğmuş telefonla ulaştıkları yakınlarından yardım istedi. İki aile fertlerinin de katılımıyla büyüyen kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle güçlükle durduruldu. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Abdullah Taşçı (38), Mahmut Erdoğmuş (45), Murat Utkun (44), Ali Utkun (24), Yılmaz Utkun (25) ve İbrahim Utkun (47), olay yerine çağrılan ambulanslar ile Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Abdullah Taşçı ile Mahmut Erdoğmuş Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, diğer 4 yaralı ise Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.



Yaşananların ardından polis, olay yerinde kavgaya karıştığı saptanan bazıları taş ve sopa darbesi ile hafif yaralı olan 8 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Polis, kavganın ardından yeni bir olay yaşanmaması cadde üzerinde, Utkun ve Erdoğmuş ailelerinin yaşadıkları semtlerde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.