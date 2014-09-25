Film endüstrisi kadına figüran rolü biçiyor!

Yapılan bir araştırmaya göre, popüler filmlerde kadın karakterlerin film repliklerinin sadece yüzde 30'unu oluşturduğu, ortaya çıktı.

bianet.org'un haberine göre; Geena Davis Enstitüsü, UN Women ve Rockefeller Vakfı’nın gerçekleştirdiği çalışmada Avusturalya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japon, Rusya, Güney Kore, ABD ve İngiltere yapımı popüler filmler incelendi.

Popüler filmlerde kadın karakterlerle ilgili yapılan ilk küresel çalışma, uluslararası film endüstrisinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik stereotipleştirme ve ayrımcılığı ortaya koyuyor.

Prestijli meslekleri erkekler canlandırıyor

Dünya popülasyonunun yarısını oluşturan kadınlar, filmlerde repliği olan karakterlerin sadece yüzde 30’unu oluşturuyor.

Toplumda daha prestijli görülen meslekleri erkekler canlandırıyor. Filmlerde avukat ve hakim rolünü oynayan 13 erkeğe karşı 1 kadın oyuncu; profesör rolünü canlandıran 16 erkeğe karşı 1 kadın oyuncu, doktor rolünü oynayan 5 erkeğe karşı 1 kadın oyuncu ekranda yer alıyor.

Filmlerin sadece yüzde 23’ünde başrolü kadınlar oynuyor.

UN Women’dan Phumzile Mlambo-Ngcuka, çalışmayı tanıtırken “20 sene önce 189 hükümet, medyayı kadınları stereotipleştiren ve küçük düşüren imgeler kullanmamaya çağıran Beijing Eylem Platformu’na imza atmıştı Bu çalışma, film endüstrisinin cinsiyet eşitliği konusunda alacağı çok yol olduğunu gösteren bir uyanış çağrısı. Geniş kitlelerin algısını şekillendirme gücü olan medya, toplumsal cinsiyet eşitliği gündeminde önemli bir rolü var. İnsanları etkileme gücü, sorumluluğu da beraberinde getirir. Film endüstrisi doğru kararları almak için bir 20 yıl daha beklememeli” diye konuştu.

Araştırmada "Uluslararası filmlerde kadın yöneticiler nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor" denildi.

Yönetmenlerin sadece yüzde 7'si kadın

Küresel ölçekte repliği olan karakterlerin sadece yüzde 30.9’unu kadınlar oluşturuyor.

Bu oran bazı ülkelerde küresel ortalamanın üzerinde ama hiçbir ülkede yüzde 50 temsiliyet sağlanmıyor: İngiltere’de yüzde 37,9, Brezliya’da yüzde 37,1, Güney Kore’de yüzde 35,9.

Ortalamanın altında olanlar ise yüzde 23,6 ile ABD-İngiltere ortak yapımı filmleri ve yüzde 24,9 ile Hindistan.

Aksiyon ve macera filmlerinde repliği olan karakterlerin sadece 23’ü kadınlardan oluşuyor.

1452 film yapımcısının yüzde 20,5’ini kadınlar, yüzde 79,5’ini erkekler oluşturuyor.

Yönetmenlerin yüzde 7’sini, yazarların yüzde 19,7’sini, yapımcıların yüzde 22,7’sini kadınlar oluşturuyor.

Kadın karakterler konusunda küresel trend, kadınların cinsel obje olarak sunulması.

13-20 yaş arası kadın ve kız çocukları, 21-39 yaş arası yetişkin kadınlarla aynı oranda cinsel obje olarak sunuluyor.