-Film Eleştirmenleri Ödülleri sahiplerini buldu LOS ANGELES (A.A) - 13.01.2012 - Oscar ödüllerinde önemli bir etkisi bulunan Film Eleştirmenleri Ödülleri (Critics' Choise Awards), Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Siyah-beyaz "Artist" filmi, "En İyi Film" dahil dört ödül kazanarak en çok ödül alan film oldu. Filmin yönetmeni Frenchman Michel Hazanavicius ise, geceden "En İyi Yönetmen" ödülüyle ayrıldı. "Artist", "En İyi Kostüm" ve "En İyi Müzik" ödüllerinin de sahibi oldu. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Hazanavicius, konuşmayı çok sevmediği için sessiz bir film yapmayı tercih ettiğini söyledi. George Clooney, "The Descendants" filminde canlandırdığı baba rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülürken 1960'lı yıllarda ABD'nin güneyinde siyahi hizmetçiler ve beyaz patronlarının öyküsünü anlatan "Help" filminin kadın oyuncuları Viola Davis ve Octavia Spencer, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kucakladı. 82 yaşındaki Christopher Plummer ise, "Beginners" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. "En İyi Yabancı Film" ödülünü İranlı bir ailenin öyküsünü anlatan "A Separation" kazandı. Woddy Allen'in "Midnight in Paris" (Paris'te Geceyarısı adlı filmi, "En İyi Özgün Senaryo" ödülünü kazanırken "En İyi Uyarlama Senaryo" ödülü, Steven Zaillian, Aaron Sorkin ve Stan Chervin'in "Moneyball" (Kazanma Sanatı) adlı filmine verildi. Harry Potter serisinin son filmi "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" ise, "En İyi Makyaj" ve "En İyi Ses" ödüllerini kazandı. "En İyi Komedi" ödülü ise ""Bridesmaid" (Nedimeler) filmine gitti. 2010 yılında yaşanan ve yaklaşık 230 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan deprem felaketinin ardından Haiti'nin yardımına koşan ünlü aktör Sean Penn'e ise insanlık ödülü verildi. Ödüller, ABD ve Kanada'da 250 üyesi bulunan Film Eleştirmenleri Derneği tarafından veriliyor.