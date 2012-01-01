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Politika

Film eleştirisine internet sansürü

otekisinema.com adlı sinema sitesi yazarlarından Onur Atay'ın 'Bir Sırp Filmi' (Srpski Film) hakkında...

01 Ocak 2012 02:00

T24 - otekisinema.com adlı sinema sitesi yazarlarından Onur Atay'ın 'Bir Sırp Filmi' (Srpski Film) hakkında yazdığı yazı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından sansürlendi.

Film eleştirisine internet sansürü

Bir kullanıcının ihbarı üzerine alınan yasak kararının ardından Atay, yazısını Facebook’ta ‘T.İ.B tarafından sakıncalı bulunarak sansürlenen yazımız: A Serbian Film’ başlığıyla yayımladı. Filmi, “Hazmı zor, kendisi zor, kimilerine göre ‘çekilmeye kalkılması’ bile suç teşkil eden, yumuşak karınlara atılan bir tekme gibi” şeklinde değerlendiren Atay’ın yasaklanmasıyla birlikte Öteki Sinema yetkilileri, yayımladıkları ‘Filmi Geçtik Eleştirisine Bile Sansür!’ başlıklı yazıyla “Bu haksız uygulamanın derhal son bulmasını diliyoruz” dedi. Senaryosu Aleksandar Radivojevic tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Srdjan Spasojevic’in yaptığı film pedofili, nekrofili, çocuk istismarı gibi temalar üzerine oldukça sert bir yapım.



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