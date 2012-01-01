Film eleştirisine internet sansürü



T24 - otekisinema.com adlı sinema sitesi yazarlarından Onur Atay'ın 'Bir Sırp Filmi' (Srpski Film) hakkında yazdığı yazı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından sansürlendi.

Bir kullanıcının ihbarı üzerine alınan yasak kararının ardından Atay, yazısını Facebook’ta ‘T.İ.B tarafından sakıncalı bulunarak sansürlenen yazımız: A Serbian Film’ başlığıyla yayımladı. Filmi, “Hazmı zor, kendisi zor, kimilerine göre ‘çekilmeye kalkılması’ bile suç teşkil eden, yumuşak karınlara atılan bir tekme gibi” şeklinde değerlendiren Atay’ın yasaklanmasıyla birlikte Öteki Sinema yetkilileri, yayımladıkları ‘Filmi Geçtik Eleştirisine Bile Sansür!’ başlıklı yazıyla “Bu haksız uygulamanın derhal son bulmasını diliyoruz” dedi.Radikal gazetesinde yer alan habere göre; senaryosu Aleksandar Radivojevic tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Srdjan Spasojevic’in yaptığı film pedofili, nekrofili, çocuk istismarı gibi temalar üzerine oldukça sert bir yapım.