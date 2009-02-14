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'Film çekmek istiyoruz'

'Herkes Dinlesin'de hayat arkadaşı Faik Öztürk'le bir düet yapan Safiye Soyman, film çekmek istediklerini söyledi

14 Şubat 2009 02:00

10'uncu albümü 'Herkes Dinlesin'de hayat arkadaşı Faik Öztürk'le bir düet yapan Safiye Soyman, "Sırada sinema filmi var ama senaryoyu bize bıraksınlar" diyor. Neden bu kadar sevildikleri sorusunu da şöyle açıklıyor: Bizde senaryo yok, özümüz neyse sözümüz de o!..

Tam 22 yıllık sanat hayatının 10'uncu albümüne imza atan ünlü sanatçı Safiye Soyman, şarkılarıyla olduğu kadar iki yıldır Faik Öztürk'le yaşadığı ilişkisiyle de gündemden düşmedi. 'Hayatımın albümü' dediği ve 'Herkes Dinlesin' adını verdiği albümünde Faik Öztürk'le bir de düet yapan Safiye Soyman, albümünden elde edeceği geliri MS hastası olan 27 yaşındaki oğlu Harun'un adına MS derneğine bağışlayacağını söyledi. Ekranların sevilen ikilisi olarak çıktıkları programlara reyting kazandırdıkları için kendilerine 'reyting makinesi' denilen Safiye-Faik ikilisi, halktan geldiklerini belirterek içtenlikleri sayesinde çok sevildiklerini belirtti. Kendisine "Renkli dünyanın beyaz adamıyım" diyen Faik Öztürk, "Bende yalan olmaz" diyerek, televizyon dünyasının kendisini değiştirmediğini ifade etti.

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