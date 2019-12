Film afişleri açık arttırmada

Beyazperdenin altın çağından hafızalarda yer etmiş ikonik sahnelerin resimlerinden oluşan 'vintage' film afişleri, 11 Mart günü Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde açık arttırmayla sahiplerini arıyor.Gazeteport'ta yer alan habere göre; aralarında 'The Godfather, Psycho, Lawrence of Arabia' ve 'The Great Escape' gibi klasikleşmiş filmerin yanı sıra, 'Blade Runner, Pulp Fiction, Trainspotting' ve 'Reservior Dogs' gibi kült hitlerind e afişlerinin yer aldığı sergide, bundan 90 yıl önceki ilk sessiz filmlere ait afişler bulmak mümkün.Başrolünü Marilyn Monroe'nun oynadığı 'The Seven Year Itch' , 'Bus Stop' ve 'River of no Return' gibi filmlerin afişlerine ilginin yoğun olacağını düşünen müzayede yetkilileri, Audrey Hepburn'un unutulmaz filmi 'Breakfast At Tıffanys'in dev posterinin 5 bin pound gibi bir fiyatla satılacağını belirtiyor.Ayrıca yine açık arttırmada yer alan Sean Connery'nin oynadığı ajan 007 Bond film serisinden Goldfinger 'ın da 5 bin pound'a alıcı bulması bekleniyor.Çocuk klasiklerinden 'The Jungle Book, Sleeping Beauty' ve 'Lady and the Tramp' filmlerinin afişleri de müzayede yer alacaklar arasında.